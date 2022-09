Fuchsberger bei Olympia 1972 : „Die schwerste Entscheidung meines Lebens“

Bei der Schlussfeier in München erhält der Stadionsprecher die Nachricht, dass sich unbekannte Flugobjekte dem Stadion nähern. Warnt er die Zuschauer und löst womöglich Panik aus? Oder schweigt er?

In seiner Sprecherkabine: Schauspieler Joachim Fuchsberger 1972 in München Bild: picture-alliance / dpa

Acht Wochen zuvor hatte Helmut Schön eine Elf zum Triumph geführt, die spielerisch so gut war, dass er bei der Besprechung vor dem EM-Finale gegen die Sowjetunion seine taktische Erklärung abbrach und sagte: „Ach, macht doch einfach, was ihr wollt.“ Sie taten es und gewannen 3:0. Nun sieht Schön eine andere Elf, in einer anderen Sportart, und erklärt sich zum neuen „Fan des Hockeys“.

Zur Mittagsstunde gibt es ein knüppelhartes Finale, in dem Deutschland den Favoriten Pakistan durch Michael Krauses Tor nach Strafecke 1:0 besiegt. Kapitän Carsten Keller, dessen Vater Erwin 1936 Silber gewann, legt mit dem Finalsieg den Grundstein zu einer goldenen deutschen Hockey-Dynastie. Drei seiner Kinder werden später ebenfalls Olympiasieger: Andreas 1992, Natascha 2004, Florian 2008. Die pakistanischen Spieler benehmen sich bei der Siegerehrung so peinlich, dass sie international gesperrt werden – bis 1976 eine Entschuldigung von Staatspräsident Bhutto bei der deutschen Regierung zu ihrer Begnadigung führt.

Morddrohungen gegen Heide Rosendahl

Auch die Frauen-Sprintstaffel sorgt für einen epochalen Sportmoment. Als „einzig richtige Entscheidung“ hat Heide Rosendahl die Fortsetzung der Spiele nach dem Attentat auf die israelische Mannschaft bezeichnet: „Ich war für den Kampf auf der Laufbahn, gegen Mord und Totschlag“. Nach einer Morddrohung zog sie aus dem Olympischen Dorf in ein Hotel um.

Unbeeindruckt davon gibt sie, mit nur knappem Vorsprung vor DDR-Star Renate Stecher auf die finalen hundert Meter geschickt, keinen Zentimeter preis und führt die Staffel mit Weltrekord zum Triumph. Auch eine Art Heimsieg erzielt Frank Shorter. Er ist zwar Amerikaner, aber auch gebürtiger Münchner, und wird in München Olympiasieger im Marathon – wobei ihm ein 16-jähriger Schüler, der sich mit selbstgemalter Startnummer vor ihm ins Stadion stiehlt und dort eine vermeintliche Schlussrunde dreht, den verdienten Siegesbeifall raubt.

Der aus Polen nach Deutschland emigrierte Dieter Kottysch besiegt seinen Jugendfreund Wiesław Rudkowski mit 3:2-Richterstimmen und wird der erste Box-Olympiasieger aus der Bundesrepublik. Die letzte Goldmedaille der Spiele, die 13. für das westdeutsche Team, gewinnen einen Tag später im auf Montag verschobenen „Grand Prix der Nationen“ die Springreiter.

Die letzte und schwerste olympische Prüfung hat aber Joachim Fuchsberger zu bestehen, der wie bei der funkelnd heiteren Eröffnungsfeier auch bei der regnerisch betrübten Schlussfeier als Stadionsprecher fungiert. Als er die Nachricht erhält, zwei unbekannte Flugobjekte seien im Anflug auf das Olympiastadion, muss er allein entscheiden, ob er die 80.000 Zuschauer warnt und, nur sechs Tage nach dem Attentat, eine möglicherweise tödliche Panik auslöst – oder schweigt. Fuchsberger trifft „die schwerste Entscheidung meines Lebens“ – und schweigt. Die Meldung erweist sich als falscher Alarm.