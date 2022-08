Olympia 1972 in München : Sturm der Entrüstung nach Fingernagel-Entscheidung

Vor 50 Jahren fand Olympia in München statt. Das Sportfest war Traum und Albtraum zugleich. Erinnerungen an Geschichten von einst: mit dem am knappsten geschlagenen Athleten der olympischen Geschichte.

Mitte der ersten Olympia-Woche ist der größte olympische Star nicht Mark Spitz, der seine erste Goldpause einlegt. Der Star ist das Publikum. Als im Finale über 400 Meter Lagen zwei Schwimmer, der Schwede Gunnar Larsson und der Amerikaner Tim McKee, als Erste ins Ziel kommen, zeigt die elektronische Zeitnahme zweimal dieselbe Zeit, 4:31,98 Minuten. Und zweimal dieselbe Platzierung, die Eins. Wer hat gewonnen?

Christian Eichler Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Die Kampfrichter beraten acht Minuten lang, präsentieren dann eine neue Zeiteinheit. Und ernten einen Sturm der Entrüstung. Die Zeit von Larsson lautet nun: 4:31,981. Die von McKee: 4:31,983. Zwei Tausendstelsekunden, das entspricht in diesem Rennen knapp drei Millimetern. Also etwa der Länge, die ein Fingernagel während der Dauer Olympischer Spiele wächst. Hätte sich McKee besser die Nägel nicht geschnitten? Wäre er dann beim Anschlag vorn gewesen?

McKee wird Rettungsschwimmer in Miami

Die räumliche Distanz ist so noch halbwegs vorstellbar, die zeitliche entzieht sich dem menschlichen Maß. Ein Wimpernschlag dauert mehr als fünfzigmal so lang wie die Zeit zwischen Larsson und McKee. 1973 wird die Tausendstel im Schwimmen wieder abgeschafft. Zu spät für McKee, den am knappsten geschlagenen Athleten der olympischen Geschichte. Er wendet sich bald einer sinnvolleren Tätigkeit zu: als Rettungsschwimmer in Miami Beach.

Das Publikum aber zeigt sich in München klüger als jeder Kampfrichter. Es pfeift und buht minutenlang und fordert Gold für beide – vergeblich zwar, aber ein erstes Aufbegehren gegen die fortschreitende Technisierung des Sports, dem das menschliche Maß nie zuvor so deutlich verloren gegangen ist wie in diesem Rennen. Dabei sind es die menschlichen Dinge, die Olympia ausmachen.

An jenem Tag etwa die Tränen von Olga Korbut, getrocknet mit einem weißen Spitzentaschentuch – ein Flüchtigkeitsfehler am Stufenbarren hat sie die Gold-Chance im Achtkampf gekostet. Oder das Pech der australischen Military-Reiter, die als Vierte eine Team-Medaille verpassen und, anders als die drittplatzierten Westdeutschen, nach den Spielen ihre Pferde verkaufen müssen, um die Heimreise zu bezahlen. Oder der Stolz Sawao Katos, des mit acht Olympiasiegen erfolgreichsten Turners der bisherigen Geschichte, der auf dem Siegerpodest im Mehrkampf neben zwei Landsleuten dreimal die rote Sonne der japanischen Flagge aufgehen sieht.

Die Deutschen hören die vielen fremden Hymnen mit etwas Neid. Nach vier Wettkampftagen, nach 31 von 195 Entscheidungen, hat das Gastgeberland noch kein Gold. Doch die Stimmung im Land wirkt weiter entspannt. Die Münchner „Abendzeitung“ findet an diesem Abend die passende Schlagzeile: „Die anderen siegen – wir bleiben heiter“.