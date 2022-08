Aktualisiert am

Sommerspiele in München : Wie ein Tankwart bei Olympia 1972 Gold gewann

Vor 50 Jahren begannen die Olympischen Spiele in München. Das Sportfest war Traum und Albtraum zugleich. Erinnerungen an Geschichten von einst: mit Schweden, Schwimmern und Schützen.

Am Sonntagmorgen, Wirtshauszeit in Bayern, erhalten die Spiele 1972 nach der beschwingten Eröffnungsfeier auch sportlich goldenen Glanz. Um 11.09 Uhr hebt Ragnar Skanåker die Pistole, trifft die Neun, lächelt still und ist der erste Olympiasieger von München. Ein völlig unerwarteter.

Erwartet hat man ein deutsch-deutsches Duell um die Medaillen, eines von vielen dieser Spiele. Doch weder der westdeutsche Polizist Heinz Mertel, 1968 Olympiazweiter, noch der ostdeutsche Weltmeister Harald Vollmar zielen gut. Das tut dafür dieser Unbekannte aus Schweden, ein Tankstellenbetreiber, der mit 38 sein Olympiadebüt gibt, es gleich vergoldet und damit eine große, lange olympische Karriere startet. Erst eine mögliche achte Olympiateilnahme Skanåkers wird 2004 scheitern – am Schwedischen Olympischen Komitee. Es erklärt, man werde „keinen Rentner nach Athen schicken“.