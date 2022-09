Schloss Nymphenburg bietet die Kulisse für die vornehmen Dressurreiter, in deren Karree neuerdings Kommunisten dominieren. Die deutsche Équipe belegt überraschend nur Platz zwei hinter der Sowjetunion, weil als letzter Reiter Josef Neckermann, Gründer der Deutschen Sporthilfe, auf Venetia zu wenig Punkte sammelt.

Der 60-jährige Neckermann, ältester deutscher Medaillengewinner, hat große Verdienste um den deutschen Sport, doch weniger gern redet er über seine Anfänge in der Reiterstaffel der SA und seine Zeit als Arisierungsprofiteur der NS-Zeit, als er das Textilversandhaus des jüdischen Kaufmanns Karl Amson Joel, Großvater des Musikers Billy Joel, zu einem Spottpreis übernahm. Es wurde zur „Wäsche- und Kleiderfabrik Josef Neckermann“ und später zu einem Teil des deutschen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit.

Weltrekordler überwacht Zeitmessung

In der Leichtathletik gewinnt die 19 Jahre alte Monika Zehrt aus Riesa, die schon zwei Jahre später ihre Karriere beenden wird, über 400 Meter vor Rita Wilden aus Leverkusen. Bei den Männern machen Vincent Matthews und Wayne Collett aus den Vereinigten Staaten Gold und Silber unter sich aus und verhalten sich bei der Siegerehrung so provokant desinteressiert, dass das Pu­blikum sie auspfeift. Sie erklären, sie hätten gegen die soziale Not schwarzer Amerikaner protestieren wollen. Das IOC sperrt sie, worauf die Amerikaner nicht mehr genug Läufer für die 4×400-Meter-Staffel haben.

Über 110 Meter Hürden gewinnt Rod Milburn aus den Vereinigten Staaten, der an seiner Technik so lange gefeilt hat, bis er aufrecht stehende Zehn-Cent-Stücke von den Hürden fegen konnte, ohne diese umzuwerfen. Mit elektronischer Messung egalisiert er den handgestoppten Weltrekord von Martin Lauer – der all das genau überwacht, weil er in München für die Zeitmessung zuständig ist. Milburn stirbt 25 Jahre später auf tragische Weise. Bei der Arbeit in einer Papierfabrik stürzt er in einen Tank mit Natriumchlorat.

Im Isartal südlich von München gewinnt der niederländische Bauernsohn Hennie Kuiper Gold im Straßenradrennen vor dem australischen Bauarbeiter Clyde Sefton. Es entschädigt ihn für den Verlust der Bronzemedaille im 100-Kilometer-Teamzeitfahren in der Woche zuvor, nach dem ein Teamkollege des Dopings überführt wurde. Am Ende wird in keinem der Straßenradrennen von München 1972 eine Bronzemedaille vergeben. Auch der Dritte im Einzelrennen, der Spanier Jaime Huélamo, wird des Dopings überführt.

Weil man aber wie im Teamzeitfahren nur die ersten drei, nicht aber den Viertplatzierten getestet hat, lässt man die hinter den Dopingtätern Liegenden mangels Probe ihrer Unschuld nicht aufrücken. So bleibt dem belgischen Straßenvierer und dem Neuseeländer Bruce Biddle eine Medaille verwehrt. Schwimmer haben es besser. Nach der Disqualifikation des Amerikaners Rick DeMont als Sieger über 400 Meter Freistil darf dessen Landsmann Tom McBreen auf den Bronzerang aufrücken – trotz ebenfalls fehlender Probe.