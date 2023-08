Was eine brisante politische Lage in der Heimat so alles im Kopf eines Athleten auslösen kann: Als der Ukrainer Oleksandr Usyk vor fünf Jahren im Moskauer Olympiastadion seinen russischen Gegner Murat Gassiew eine Lehrstunde im Profiboxen erteilt und damit alle vier WM-Titel im Cruisergewicht erobert hatte, gab er noch Muhammad Ali als größte Inspiration für seine erstaunliche Karriere an. Wenige Tage vor seiner zweiten Titelverteidigung als dreifacher Champion im Schwergewicht (WBA, IBF, WBO) am Samstag im polnischen Breslau (Wrocław) hingegen schreibt er nun den ukrainischen Truppen diese Ausstrahlung zu. Deren leidenschaftlicher Kampf sei für ihn die größte Motivation, weiter in den Ring zu steigen – und „Ruhm auf die Fahne unseres Landes“ zu bringen, wie es der 36-Jährige bei einem Medientermin formulierte.

So patriotisch hat der Nachfahre von Krimtataren, der 2012 in London olympisches Gold gewann, nicht immer geklungen. Als ausgemachter Individualist hielt er sich vor dem russischen Überfall auf sein Heimatland aus den Debatten um Parteien und Minister lieber heraus. Und blieb auch dann noch Sportler, als andere den eindeutigen Sieg über Gassiew schon zum nationalen Triumph über den feindlich gesinnten Nachbarn umdeuten wollten. Er sei doch „kein Superstar“, erklärte er seinerzeit noch im Ring, innig umarmt vom russischen Gegner, sondern bloß „ein durchschnittlicher Kerl, der etwas gut kann.“ Die Absicht, sich jeglicher Vereinnahmung zu entziehen, schwang in jedem dieser Worte deutlich mit.