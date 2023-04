Aktualisiert am

Eigentlich wollte Boris Herrmann nur einen kleinen Scherz machen. Der 41 Jahre alte Segler aus Hamburg hatte am vergangenen Sonntag gerade erst mit seiner Malizia-Crew die längste und härteste Etappe des Ocean Race gewonnen, da wurde Herrmann gefragt, welche Schlüsse er aus diesem Erfolg für seine geplante Teilnahme an der Vendée Globe im kommenden Jahr ziehe. Diese soll den Skipper abermals solo und nonstop auf seiner Seaexplorer-Yacht über die Ozeane führen.

„Ehrlich gesagt: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einmal allein segeln will“, antwortete Herrmann – und lächelte kurz in die Kamera. Zwar wird der Familienvater – sofern alles nach Plan verläuft – auf jeden Fall Ende 2024 zum zweiten Mal in seiner Karriere bei der Rund-um-die-Welt-Regatta an den Start gehen. Schließlich hat sich Herrmann vor allem für ebenjene Vendée Globe innerhalb von zwölf Monaten eine mehrere Millionen Euro teure neue Yacht konzipieren und bauen lassen.