Am Ende hat sich Charlie Enright dann doch nicht mehr einholen lassen. Spektakuläre 16 Mal hatte in den vergangenen Tagen die Führung zwischen seiner 11th-Hour-Racing-Yacht und dem Seaexplorer-Boot des Team Malizia gewechselt – doch schließlich erreichten der 38 Jahre alte Skipper aus den USA und seine Crew nach 17 Tagen, 2 Stunden, 26 Minuten und 41 Sekunden auf See am späten Donnerstagabend deutscher Zeit als Erste den Hafen von Newport an der amerikanischen Ostküste und gewannen somit die vierte Etappe des Ocean Race.

Gerade einmal 40 Minuten waren sie im Ziel vor der auf diesem Streckenabschnitt vom Briten Will Harris angeführten Malizia-Crew. „Ich habe schon so lange von diesem Moment geträumt“, sagte Enright, der bereits zum dritten Mal bei der mehr als 32.000 Seemeilen (etwa 60.000 Kilometer) langen Rund-um-die-Welt-Regatta dabei ist, nach dem Heimsieg und ließ sich und seine Crew bei strahlendem Sonnenschein mit der obligatorischen Sektdusche feiern.

„Ich bin so stolz auf das gesamte Team“

Mit dem französischen Team Biotherm beendet an diesem Donnerstag dann auch die dritte und auch letzte Crew die vierte Ocean-Race-Etappe, die Ende April im brasilianischen Itajai gestartet war und über den Atlantik Richtung Norden durch gleich mehrere komplizierte Wetterpassagen mit schweren Stürmen und hohen Wellen, aber auch längeren Perioden der Flaute führte.

Schwierige Bedingungen, die im Verlauf der Etappe dazu führten, dass mit dem hochfavorisierten Schweizer Holcim-Team um Skipper Kevin Escoffier und der deutsch-französischen Guyot-Crew mit dem Berliner Robert Stanjek an Bord gleich zwei von fünf Yachten die Etappe aufgrund von Mastbrüchen vorzeitig stoppen mussten.

Schwerwiegende Rückschläge, die der bereits auf vorherigen Etappen mit Problemen gebeutelten Malizia-Crew dieses Mal erspart blieben. „Es ist ein wunderbares Gefühl. Wir haben auf dieser Etappe so gut wie keine technischen Ausfälle gehabt und bewiesen, dass wir auch unter Bedingungen mit schwachen Winden ziemlich schnell segeln können. Ich bin so stolz auf das gesamte Team. Nun sind wir beim Kampf um den Gesamtsieg vorne mit dabei“, sagte Harris nach dem Zieleinlauf.

Denn nach ihrem Ausfall liegt die Holcim-Crew in der Gesamtwertung mit 19 Punkten bei noch drei zu segelnden Etappen nun nur noch einen Zähler vor Team Malizia und 11th Hour Racing mit jeweils 18 Punkten. Für den Kampf um den Regattasieg ist jetzt vor allem die fünfte Etappe von besonderer Bedeutung. Sie startet am 21. Mai in Newport, führt 3500 Seemeilen über den Atlantik zurück nach Europa in den Hafen der dänischen Stadt Aarhus und wird doppelt gewertet.

Dann wird die Malizia-Crew auch wieder von Skipper Boris Herrmann angeführt. Der Hamburger fühlt sich nach einer mehrwöchigen und schon vorab geplanten Auszeit bei seiner Familie wieder „voller Energie und frisch“ für seinen „Re-Start in das Rennen“ und das anstehende Finale der Regatta, die um den 9. Juni herum an Kiel vorbeiführen und über den Etappenzielort Den Haag Anfang Juli in Genua in Italien enden wird.

Inwieweit das Guyot-Team rund um Stanjek überhaupt nochmals beim Ocean Race dabei sein wird, ist indes fraglich. Nach dem Mastbruch vor wenigen Tagen dürfte die Zeit bis zum Start in Newport in zehn Tagen zu knapp werden, um die nach dem zweiten Etappen-Aus komplett niedergeschlagene Crew und das sowieso nur bedingt konkurrenzfähige Boot wieder fit für eine weitere anstrengende Transatlantik-Etappe zu machen.

Darüber hinaus sind die Organisation und der Transport eines Ersatzmastes mit Kosten von angeblich mehr als einer halben Million Euro verbunden. Dementsprechend wenig zuversichtlich klingen auch die Worte von Ko-Skipper Benjamin Dutreux: „Wir sind ein kleines Team und können nicht immer das tun, was wir wollen. Erst einmal müssen wir an Land kommen. Dann können wir Lösungen finden.“