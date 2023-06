Aktualisiert am

Der Crash kurz nach dem Start der letzten Ocean-Race-Etappe hat Folgen. Das führende Boot muss aufgeben. Der Sieger wird nun womöglich am Grünen Tisch statt auf hoher See ermittelt.

Der Sieger des diesjährigen Segelrennens Ocean Race wird womöglich am Grünen Tisch statt auf hoher See ermittelt. Spitzenreiter 11th Hour Racing Team gab am Samstag bei der Weltumrundung auf der Schlussetappe nach Genua zwei Tage nach einem unverschuldeten Unfall beim Start im niederländischen Den Haag wegen der entstandenen Schäden auf – und beantragte gleichzeitig gemäß des Regelwerks eine sogenannte „Wiedergutmachung“.

Sollte die Rennleitung dem Antrag stattgeben und der US-Crew nur einen Zähler als Entschädigung zusprechen, wäre 11th Hour nicht mehr von ihrem Schweizer Verfolger Holcim PRB abzufangen und trotz der Kollision am vergangenen Donnerstag mit dem europäischen Team Guyot des Berliner Ko-Skippers Robert Stanjek Gesamtsieger.

„Alle sind sehr traurig“

Bei etwaiger Punktgleichheit durch einen Sieg der Eidgenossen auf dem letzten Teilstück von den Niederlanden in italienische Gewässer würde dabei die Führung des US-Bootes in der Hafenrennwertung den Ausschlag zugunsten der 11th Hour geben. Der deutsche Ocean-Race-Teilnehmer Boris Herrmann war in Den Haag mit seiner Malizia-Crew als Dritter der Gesamtwertung ausgelaufen. Ein Platz auf dem Podium ist dem gebürtigen Oldenburger auch schon sicher.

Bei der Siegerehrung will 11th-Kapitän Charlie Enright unabhängig vom Umgang mit seinem Wiedergutmachungsantrag dabei sein. Seine nach dem Crash wieder nach Den Haag umgekehrte Yacht soll repariert werden und anschließend wieder Kurs auf Genua nehmen. Für die Beseitigung der Schäden hatte auch Herrmann den US-Amerikanern vor deren Aufgabe Unterstützung angeboten.

Mehr zum Thema 1/

„Wir arbeiten rund um die Uhr, um das Boot so schnell wie möglich zu reparieren. Unsere Absicht ist es, uns der Flotte wieder anzuschließen und diese Tour um unseren Planeten abzuschließen. Alle sind sehr traurig, aber die Moral innerhalb des Teams ist hoch, und alle sind darauf konzentriert, dieses unglaubliche Rennen mit Bravour zu beenden“, erklärte Enright in einer Mitteilung seines Teams.