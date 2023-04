Segler Boris Herrmann und sein Team Malizia haben die Königsetappe des Ocean Race gewonnen. Die Crew um den Skipper aus Hamburg sowie die Niederländerin Rosalin Kuiper, den Briten Will Harris, den Franzosen Nicolas Lunven sowie den deutsch-französischen On-Board-Reporter Antoine Auriol erreichte den Hafen der brasilianischen Hafenstadt Itajai am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit nach exakt 34 Tagen, 17 Stunden, 10 Minuten und 28 Sekunden auf dem Ozean. Die dritte Etappe der Rund-um-die-Welt-Regatta war Ende Februar in Kapstadt gestartet und führte über 14.700 Seemeilen (etwa 27.000 Kilometer) durch das Südmeer und an Australien und Neuseeland vorbei.

„Ich bin sprachlos, es ist so cool hier zu sein“, sagte Herrmann kurz nach der Zieleinfahrt noch an Bord der Seaexplorer-Yacht dem TV-Sender Eurosport. „Wir gehen jetzt mal raus und sagen Hallo.“ Am Ende verwiesen Herrmann und Co. die Yacht des Teams Holcim-PRB auf Rang zwei. Die Crew um den Franzosen Kevin Escoffier hatte die ersten beiden Etappen für sich entschieden.

Kopf-an-Kopf-Rennen auf hoher See

Auf dem dritten Teilstück lieferten sich die beiden Crews lange Zeit ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Führungswechseln: Zu Beginn der Woche hatte Malizia als führende Yacht Kap Hoorn an der Südspitze Südamerikas umrundet, musste anschließend aber noch einmal die Spitzenposition abgeben. Am Freitagabend – etwa 1000 Kilometer vor dem Ziel – ging das Team des Deutschen dann letztmals an Holcim vorbei, baute den Vorsprung aus und lief am Sonntag bei lauem Wind als Sieger in Itajai ein.

Zuvor hatte die Crew um Herrmann ereignisreiche Tage in rauer See hinter sich gebracht. So wurde Co-Skipperin Rosalin Kuiper im Schlaf aus ihrer Koje geschleudert und erlitt eine Gehirnerschütterung sowie eine Schnittwunde über der Augenbraue. Sie musste von der restlichen Crew medizinisch versorgt werden. Dazu war der Mast der Seaexplorer zwischenzeitlich beschädigt worden, weswegen die Crew zu Beginn der Etappe zeitweise mehrere hundert Seemeilen Rückstand hatte. Und gegen Ende der Etappe verlor das Team dann ein weiteres Segel.

Mit dem Triumph rückt die Malizia-Crew nach drei von sieben Etappen der Weltumseglung in der Gesamtwertung auf Platz zwei hinter das Team von Escoffier vor. Die Schweizer Spitzenreiter des Gesamtklassements wurden wenige Stunden nach der Seaexplorer im Ziel erwartet. Die beiden Yachten der Biotherm-Crew und des Teams 11th Hour Racing werden erst Anfang der Woche in Itajai einlaufen. Biotherm hatte erst kürzlich einen Zusammenstoß mit einem unbekannten, im Wasser treibenden Objekt („Unknown floating object“/„Ufo“) gemeldet. Dabei wurde ein Foil und der Rumpf der Yacht beschädigt. Skipper Paul Meilhat sagte, es gäbe leichten Wassereinbruch, sein Team könne die Etappe aber fortsetzen.

Am 23. April geht es dann von Brasilien weiter nach Newport in den Vereinigten Staaten. Dann ist auch das deutsch-französische Team Guyout mit den beiden Deutschen Robert Stanjek und Philipp Kasüske wieder am Start. Guyot hatte die dritte Etappe aufgrund von großen technischen Problemen bereits kurz nach dem Start in Kapstadt abbrechen müssen. Boris Herrmann wird auf der vierten Etappe dagegen nicht an Bord der Seaexplorer sein. Er hat einen Heimataufenthalt geplant.