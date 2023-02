Rosalin Kuiper sitzt mit halb herunter gelassener Hose auf einem Eimer. Den rechten Arm um eine Stange gelegt, hält sie sich mit der linken Hand an der Kurbel des Grinders fest, der mitten im Cockpit der „Malizia – Seaexplorer“ steht und mit dem die Crew die Winschen der Yacht bedient. Kuiper hat Kopfhörer auf den Ohren, ihr Blick ist auf einen der zahlreichen Monitore gerichtet. Das Foto von sich in dieser intimen Situation hat die 26 Jahre alte Niederländerin auf ihrem Instagram-Account veröffentlichen lassen. Darunter steht: „In diesem Bild siehst du das Leben an Bord. Auf See gibt es keine Höflichkeit und keine Rückzugsorte. Für die Crew zählt nur, so schnell wie möglich zu segeln. Alle sind im Überlebensmodus.“

Seit Mitte Januar segelt Kuiper im Team des deutschen Skippers Boris Herrmann im Rahmen des Ocean Race um die Welt. Die ersten beiden Etappen von Alicante über die Kapverden nach Kapstadt hat die Malizia-Crew auf dem dritten und vierten Platz beendet. Am Sonntag startete die mit 12.750 Seemeilen (etwa 23.600 Kilometer) längste und härteste Etappe der sechs Monate langen Regatta.