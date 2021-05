Die nächste Hochsee-Welle : Test-Törn für die Weltumrundung

Seit dem dramatischen Finale der Vendée Globe mit Boris Herrmann erlebt das Hochseesegeln in Deutschland einen Aufschwung. Jetzt will das Offshore Team Germany beim Ocean Race Europe überraschen.

Spektakuläre Bilder von hoher See, hochspannende Duelle am anderen Ende der Welt und verschiedenste Charaktere auf ihren High-Speed-Yachten: Spätestens seit dem dramatischen Finale der Rund-um-die-Welt-Regatta Vendée Globe und dem fünften Platz des Hamburgers Boris Herrmann verfolgen in Deutschland viele Menschen die Livetracker und Streams der wichtigsten Rennen im Hochseesegeln. Und die neue deutsche Segel-Welle im Offshore-Bereich rollt bereits an.

An diesem Samstag startet der europäische Mini-Ableger des früheren Volvo Ocean Race mit insgesamt zwölf in zwei Klassen (Imoca und VO65) unterteilten Teams in die erste von drei Etappen. Mit dabei ist auch die auf den Namen „Einstein“ getaufte Yacht des Offshore Team Germany (OTG) mit Skipper Robert Stanjek.