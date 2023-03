Hochseesegler Boris Herrmann ist mit seiner Crew auf der laufenden Königsetappe des Ocean Race auf Rang drei vorgestoßen. Nach größeren Problemen mit der Hightech-Yacht Malizia-Seaexplorer ist die fünfköpfige Mannschaft mittlerweile gut im Südlichen Ozean unterwegs und rangierte am Dienstagmorgen auf der „Südpolarmeer-Autobahn“ knapp vor dem US-amerikanischen 11th Hour Racing Team.

„Die Crew kann endlich zu 100 Prozent segeln“, teilte Herrmann mit: „Aber die Wetterlage bleibt knifflig.“ Spitzenreiter auf der 12.750 Seemeilen langen Etappe von Kapstadt bis nach Itajai/Brasilien war zu dem Zeitpunkt weiterhin das Schweizer Team Holcim-PRB.

Die Mannschaft von Kevin Escoffier verteidigte am neunten Tag auf See ihren souveränen mit 450-Seemeilen-Vorsprung auf das französische Team Biotherm erfolgreich. Rund 90 Seemeilen dahinter greift Team Malizia mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 20 Knoten im Indischen Ozean beim 46. Breitengrad Süd weiter an.

Malizia hatte an den ersten Tagen der am 26. Februar gestarteten dritten von sieben Etappen größere Probleme und musste unter anderem einen Riss im Mast aufwändig reparieren. Mittlerweile ist das Boot aber wieder voll belastbar, und die Crew macht in teils „extrem ungemütlichen Bedingungen“, wie Ko-Skipper Will Harris es einschätzte, Fortschritte: „Es ist hart, ungemütlich, macht aber immer noch Spaß“

Unterdessen teilte das Team Guyot des Berliners Robert Stanjek nach der Rückkehr nach Kapstadt mit, dass es aufgrund des erlittenen Rumpfschadens erst zur vierten Etappe wieder die Regatta aufnehmen wird. Das Team rechnet mit einer Reparaturzeit von etwa einer Woche und plant, das Boot nach Itajaì zu überführen und wieder ins Ocean Race einsteigen.