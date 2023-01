Aktualisiert am

So läuft das Ocean Race 2023

Neue Boote und weniger Teams : So läuft das Ocean Race 2023

Mit neuen Booten und größeren Crews startet die große Regatta nach langer Corona-Pause. Aus deutscher Sicht dürfte das Rennen so spannend werden wie lange nicht. Den ersten Achtungserfolg gab es schon.

Am Sonntagnachmittag wird Boris Herrmann wieder dieses „mulmige Gefühl im Magen“ spüren. Immer, wenn er mit seiner Yacht „Malizia – Sea­explorer“ zu einem Segelabenteuer aufbricht, habe er diese Stimmung, sagt der Hamburger. Schließlich wisse er nie, was ihn auf dem Meer erwartet. Aber er wisse immer, was und wen er auf dem Festland zurücklasse.

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst.





Doch wenn Herrmann an diesem Wochenende erstmals beim Ocean Race an den Start geht, steht er nicht allein an Deck seines Bootes. Vier Teamkollegen begleiten den Skipper auf der sechs Monate dauernden und 32 .000 Seemeilen (59.264 Kilometer) langen Reise um die Welt. „Und das löst bei mir einige Vorfreude aus“, sagt Herrmann.