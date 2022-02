Djokovic zu Tennis-Ausraster : „Ich verstehe Zverevs Frust, aber es war ein Fehler“

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hält die Disqualifikation von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach dessen Ausraster in Acapulco für richtig. „Ich denke, die Disqualifikationsentscheidung war nicht zu harsch. Ich denke, es war unter diesen Umständen richtig“, sagte der 34 Jahre alte Serbe am Mittwoch am Rande seines Turnierauftritts in Dubai. Er hoffe, dass Zverev darüber nachdenken könne und dass ihm so etwas nie wieder passiere.

Zverev hatte beim Turnier im mexikanischen Acapulco nach einer Niederlage im Doppel mehrmals mit dem Tennisschläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen und war daraufhin von der Herren-Organisation ATP für den weiteren Verlauf des Turniers ausgeschlossen worden. Anschließend hatte der 24 Jahre alte Hamburger für sein Verhalten um Entschuldigung gebeten und angekündigt, die Lehren aus dem Vorfall zu ziehen.

„Er merkt, dass es ein Fehler war. Ich verstehe den Frust. Manchmal fühlst du in der Hitze des Gefechts auf dem Platz viele verschiedene Emotionen“, sagte Djokovic: „Aber natürlich rechtfertige ich nicht sein Verhalten.“ Zverevs Stellungnahme sei richtig gewesen. „Er hat gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat und sein Verhalten unangebracht war.“

Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger war selbst bei den US Open 2020 disqualifiziert worden, weil er im Frust unabsichtlich eine Linienrichterin mit dem Tennisball abgeschossen hatte. Djokovic selbst erreichte in Dubai das Viertelfinale. Der Serbe bezwang in der zweiten Runde Karen Chatschanow aus Russland mit 6:3, 7:6 (7:2). Djokovic verwandelte nach 99 Minuten seinen ersten Matchball. In der Runde der besten Acht trifft der 34-Jährige nun auf den Tschechen Jiri Vesely.

Löst Medwedew Djokovic ab?

Djokovic hatte am Montag gegen den Italiener Lorenzo Musetti (6:3, 6:3) sein verspätetes Saisondebüt gegeben, nachdem er wegen seiner fehlenden Corona-Schutzimpfung aus Australien ausgewiesen worden war. Es war sein erstes offizielles Match seit Anfang Dezember. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner darf in Dubai aufschlagen, weil die dortigen Behörden für die Einreise kein Impfzertifikat fordern.

Djokovic geht in seine 361. Woche als Nummer eins der Tenniswelt, er könnte die Spitzenposition aber in den kommenden Tagen an Daniil Medwedew verlieren. Der russische US-Open-Sieger übernimmt am kommenden Montag aus eigener Kraft erstmals die Spitze im Ranking, wenn er das parallel ausgetragene Turnier im mexikanischen Acapulco gewinnt.

Derweil hofft Australian-Open-Sieger Rafael Nadal, dass der Ausraster von Zverev als warnendes Negativbeispiel dienen kann.„Ich denke, er verdient die Strafe, weil du so auf dem Platz nicht handeln darfst“, sagte Nadal: „Ich hoffe, es ist ein Lernprozess für ihn und für andere junge Spieler, die ihre Nerven verlieren.“

Rekord-Grand-Slam-Sieger Nadal zog unterdessen mit einem klaren 6:0, 6:3 gegen Stefan Kozlov aus den USA ins Viertelfinale ein. Der 35-Jährige hat nun all seine zwölf Partien in diesem Jahr gewonnen und ist damit nach Angaben der Herren-Organisation ATP so gut wie noch nie in eine Saison gestartet. Nadal steht nun bei zwölf Siegen ohne Niederlage im Jahr 2022.

Vor acht Jahren verlor Nadal nach elf Siegen gegen den Schweizer Stan Wawrinka, nun erreichte der Spanier souverän das Viertelfinale und bekommt es dort mit Tommy Paul (USA) zu tun. „Heute war es ein glatter Sieg, das ist eine gute Nachricht“, sagte Nadal: „Und ich werde versuchen, morgen gegen einen harten Gegner wieder bereit zu sein.“

Im Halbfinale könnte der 35-Jährige dann in einer Neuauflage des Melbourne-Finals auf Medwedew treffen. Medwedew löste seine Aufgabe gegen Nadals Landsmann Pablo Andujar problemlos mit 6:1, 6:2 und hat weiter beste Karten, die Nummer eins der Weltrangliste im Fernduell mit Djokovic zu übernehmen. Letzter deutscher Profi im Wettbewerb von Acapulco ist der Münchner Peter Gojowczyk, der nach der Disqualifikation von Zverev kampflos das Viertelfinale erreichte und dort den Briten Cameron Norrie herausfordert.