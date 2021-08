„Brauche noch mehr Zeit“ : Djokovic sagt für nächstes Tennis-Turnier ab

Novak Djokovic hat seine Teilnahme am bevorstehenden ATP-Turnier in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio abgesagt. „Wir werden dich hier vermissen, Champ“, schrieben die Veranstalter bei Twitter. Djokovic, Tennis-Weltranglistenerster, konnte das Turnier bereits zweimal gewinnen. Es beginnt am kommenden Wochenende.

Djokovic erklärte, dass er ein bisschen mehr Zeit brauche, um sich zu erholen von einer körperlich ziemlich anstrengenden Reise angefangen mit den Australian Open bis zu den Spielen in Tokio, wo er gegen den späteren Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschieden war. Er richte nun seinen Fokus auf die US Open, schrieb der 34 Jahre alte Serbe, und er wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Das Turnier in Cincinnati war für Djokovic nach den Sommerspielen in Japan eigentlich als nächstes geplant gewesen.

Mit dem Aus bei Olympia hatte Djokovic die Chance auf den historischen Gewinn des „Golden Slam“ verpasst, hofft aber nach seinen Siegen bei den Australian Open, French Open und bei Wimbledon auf den Gewinn des „Grand Slam“ mit einem Erfolg bei den US Open in New York Anfang September.

Zudem strebt er den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere an, mit dem er seine langjährigen Kontrahenten Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) überholen würde.