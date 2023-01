Impfverweigerer Djokovic : Das große Wagnis nach der Staatsaffäre

Vor wenigen Tagen verbreiteten australische Medien eine große Geschichte, deren Quintessenz in früheren Jahren nicht mal für eine Kurzmeldung im Vermischten getaugt hätte. Zusammenfassen lässt sich das Ganze in einem Satz: Novak Djokovic hat australischen Boden betreten! Die Sensation mochte zwar nicht ganz so groß gewesen sein wie 1969, als der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten hatte, oder wie im vergangenen Jahr, als Djokovic sich herausgenommen hatte, ohne Corona-Impfbescheinigung, aber mit einer angeblichen Ausnahmegenehmigung einzureisen.

Doch als der aus Dubai kommende Serbe am Dienstag in Adelaide die Flugzeugtreppe verließ, war es gleichwohl ein kleiner Schritt für den Tennisprofi und ein gewaltiges Wagnis für die Regierung und den Tennisverband Australiens. Denn die Befürchtung ist groß, dass die Staatsaffäre um die zu Jahresbeginn erzwungene Ausreise des Impfverweigerers Djokovic fortwirkt. Craig Tiley, der sich als Chef von Tennis Australia seinerzeit ebenso wenig mit Ruhm bekleckerte wie die damalige Regierung, setzt auf das Prinzip Hoffnung. Er habe „großes Vertrauen“ in die australische Öffentlichkeit und die Fans, dass sie so reagieren, „wie wir hoffen, dass sie reagieren“.