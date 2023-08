Was für ein Endspiel in Cincinnati: Eine Woche vor dem Start in die US Open setzt sich Novak Djokovic in einem packenden Duell gegen Carlos Alcaraz durch. Anschließend ist der Serbe fix und fertig.

In einem intensiven Finale hat Novak Djokovic den Tennis-Weltranglistenersten Carlos Alcaraz bezwungen und das ATP-Turnier in Cincinnati gewonnen. Eine Woche vor dem Start in die US Open setzte sich der Serbe am Sonntag (Ortszeit) nach 3:49 Stunden 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4) durch. Erst der fünfte Matchball für Djokovic brachte die Entscheidung. Alcaraz wehrte zudem 13 von 16 Breakbällen gegen sich ab. Seit 1990 gab es kein längeres Best-of-Three-Finale auf der ATP-Tour.

„Das war eines der aufregendsten Matches, das ich je gespielt habe bei irgendeinem Turnier“, sagte der 36 Jahre alte Serbe, der nach der Gratulation für Alcaraz sein Shirt zerriss und laut brüllte. „Es hat sich angefühlt wie ein Grand Slam.“ Djokovic hat nun in seiner Karriere 95 Turniere gewonnen und Ivan Lendl auf der Bestenliste auf Rang drei abgelöst.

Hitze macht Djokovic zu schaffen

Alcaraz und Djokovic lieferten sich bei schwül-heißen Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad Celsius wie schon im Wimbledon-Finale einen großen Kampf – dieses Mal mit dem besseren Ende für den Rekord-Major-Champion, obwohl er bei der großen Hitze im zweiten Satz sichtlich mitgenommen war.

„Es gäbe so viel zu sagen, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe“, sagte Djokovic, als er die Trophäe in den Händen hielt. Dann blickte er zum 20 Jahre alten Alcaraz und ergänzte: „Du gibst nie auf, oder? Das liebe ich an dir. Ich hoffe, wir sehen uns in New York wieder. Das wäre ein Spaß – also für die Fans, nicht für mich.“ Im Tiebreak hatte Djokovic zuvor beim Stand von 5:6 einen Matchball abgewehrt und so den dritten Durchgang erzwungen. „Das Match war sehr eng, ich werde zurückkommen“, sagte der Spanier anschließend.

Für Djokovic war die Generalprobe vor den US Open das erste Turnier in den USA seit der Final-Niederlage in Flushing Meadows vor zwei Jahren. Seither war er nicht mehr in dem Land aktiv, weil er wegen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht einreisen durfte.

Gauff besiegt Muchova

Die US-Amerikanerin Coco Gauff unterstrich derweil durch den Titelgewinn beim WTA-Turnier in Cincinnati ihre Ambitionen für die US Open. Die Weltranglistensiebte gewann einen Tag nach ihrem Halbfinalerfolg gegen die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek das Endspiel gegen die Tschechin Karolina Muchova 6:3, 6:4.

Gauff schaffte durch ihren ersten Erfolg bei einem Turnier der Kategorie WTA 1000 auch als erste Teenagerin seit der Kanadierin Bianca Andreescu vor vier Jahren wieder ein Triple mit drei WTA-Turniersiegen innerhalb eines Kalenderjahres.

Vor ihrem Erfolg in Cincinnati hatte die 19-Jährige seit Jahresbeginn auch schon bei den Turnieren in Auckland/Neuseeland und Washington triumphiert. Insgesamt stehen für die Rechtshänderin nunmehr fünf Turniersiege zu Buche.