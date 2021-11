Projekt „North 6“ : Wie zwei Alpinisten eine abstruse Idee umsetzten

Ein Mann in der Wand : Simon Gietl kämpft mit der Route „Gima Grande Lavaredo“ an der Großen Zinne. Bild: Frank Kretschmann

Die Nordwand der Petit Dru (3733 Meter) im Montblanc-Massiv gehört zu den Klassikern in den Alpen. 700 Meter ist sie hoch. Der Berg selbst ist ein scharfer Zacken, so wie Kinder einen Berg malen würden. Wer sich als Alpinist besonderen Ruhm erwerben will, durchklettert die Nordwand der Dru und auch die Nordwände von Grandes Jorasses (4208 Meter), Matterhorn (4478 Meter), Eiger (3967 Meter), Piz Badile (3308 Meter) im Bergell und Großer Zinne (2999 Meter) in den Dolomiten.

Jede dieser sechs Wände ist ein Mythos. Sie zu durchklettern ein Ritterschlag. Was der Grand Slam für das Tennis, das Triple für den Fußball oder die 14 Achttausender für Höhenbergsteiger, sind diese Nordwände für Kletterer. Der Schweizer Bergführer und Profialpinist Roger Schäli brauchte im Winter 2008 nur 32 Tage dafür. Er war so schnell wie bislang niemand. In diesem September kam mit dem Projekt „North 6“ die Steigerung. Gemeinsam mit dem Südtiroler Simon Gietl kletterte er wieder durch die sechs Wände. Die Strecke dazwischen legten die Ausnahmealpinisten auf dem Rennrad zurück. Eine abstruse Idee. Vor ihnen hat das noch nie jemand probiert.