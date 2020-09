Trial-Fahrerin Reichenbach : Die Meisterin der Steine

Nina Reichenbach steht auf dem Hinterrad ihres Fahrrads, auf einem großen Stein. Sie hüpft leicht auf der Stelle. Sie geht in die Knie, bringt ihre Hüfte schnell in Richtung des Rahmens – und springt. Für einen Moment steht sie aufrecht in der Luft. Mit dem Hinterrad landet sie auf dem nächsten Stein. Rechts neben Reichenbach Mais- und Strohfelder, hinter ihr bewaldete Hügel.

Nina Reichenbach ist Trial-Fahrerin und trainiert auf einem Gelände in Oberderdingen in Baden-Württemberg. Auf einem Hügelplateau liegen graue und grüne Betonteile. Ein paar Meter daneben sind auf einem kleineren Hügel Steine verteilt, die aussehen wie Felsbrocken. Am rechten Rand der Wiese eine Konstruktion aus übereinanderliegenden Baumstämmen.