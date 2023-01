Weltmeister Niklas Wellen : Der Held des deutschen Hockey-Teams

Aktualisiert am

Schon kurz nachdem er auf einem Kunstrasenplatz in Ostindien den größten Erfolg seiner Karriere erreichte, war er mit den Gedanken am Niederrhein. Im heimischen Krefeld. „Ich möchte so schnell wie möglich nach Hause“, sagte Niklas Wellen, die Goldmedaille um den Hals.

Der 28-Jährige hatte zuvor die deutsche Hockey-Nationalmannschaft zum Triumph bei der WM geführt. Zum ersten großen Titelgewinn der erfolgreichsten olympischen Ballsportart hierzulande seit zehn Jahren. Wellen hat als Torjäger von Weltklasse nicht nur sieben Treffer erzielt während des Championats, sondern ist nach dem Finalsieg gegen Belgien am Sonntag und dem dritten WM-Titel nach 2002 und 2006 – 5:4 nach Penaltyschießen – auch als „Spieler des Turniers“ ausgezeichnet worden.

Vaterfreuden in der Halbzeitpause

Doch für Wellen war nicht der Tag, als er den Hockey-Gipfel erreichte, der emotionalste. Sondern jener anderthalb Wochen zuvor. Ausgerechnet in der Halbzeitpause eines Gruppenspiels bekam er die frohe Kunde, dass seine Partnerin daheim einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat.

Wellen hatte lange mit sich gerungen, ob für die Geburt seines ersten Kindes auf die WM-Teilnahme verzichten sollte. Die Mitspieler und der Deutsche Hockey-Bund dankten es ihm während und nach einem Turnier, das die Deutschen nach an Dramatik kaum zu überbietenden Partien in den K.o.-Runden für sich entschieden. Sowohl im Viertelfinale gegen England (Sieg im Penaltyschießen), als auch im Semifinale gegen Australien (4:3) und im Endspiel gegen Belgien lag das deutsche Team 0:2 zurück – und wendete die Partien mit Wellen als Antreiber noch zu seinen Gunsten

Sein Tor im Finale, als er einen abgefälschten Ball in der Luft weiterverarbeitete und volley ins Tor beförderte, war eine Meisterleistung. Seine beiden Treffer im finalen Shootout zeugten von Nervenstärke. „Die vergangenen drei Wochen waren die mit Abstand aufregendsten meines Lebens“, sagte der Stürmer vom Crefelder HTC (CHTC).

Neben seinem Einsatz in dem noch schneller und athletischer gewordenen Hockeysports hat Wellen einen Master als Wirtschaftsingenieur und erste Berufserfahrung vorzuweisen. Wellen stammt aus einer Hockey-Dynastie. Sein Großvater war einst Vorsitzender des CHTC, sein Vater Dirk ist es aktuell und dazu noch Vorsitzender des Ligaverbandes.

Das Familienunternehmen ist ein wichtiger Finanzier für Hockey, das hierzulande nur nach großen Erfolgen Aufmerksamkeit erzielt. „Ich habe versprochen, wenn ich schon die Geburt verpasse, dann komme ich mit der Goldmedaille nach Hause und wir machen ein Foto von meiner Freundin und dem Kleinen mit der Goldmedaille um den Hals“, sagte Wellen. Darum kann er die Ankunft daheim kaum erwarten.