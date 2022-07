Hockey-WM in den Niederlanden : Lehrstunde im Schlaraffenland für deutsche Hockeydamen

Die Absperrbänder, die den Weg ins Stadioninnere kanalisieren, zeigen an, dass sie nun gleich kommen werden. Flugs werden noch ein paar Gitter aufgestellt, und dann kann es losgehen: Die derzeit vermutlich erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt macht sich mit äußerst konzentrierten Gesichtern wieder auf den Weg, den nächsten Sieg einzufahren.

Sie erfolgsverwöhnt zu nennen wäre eine pure Untertreibung. Die niederländischen Hockeydamen sind Europameister, Weltmeister und Olympiasieger, und sie in ihrer Heimat beliebt zu nennen wäre die nächste Untertreibung. Sie sind – und sie waren schon immer – populär. 10.000 Fans kommen am Sonntag zum zweiten WM-Gruppenspiel gegen Deutschland, 10.000 waren auch am Tag zuvor gegen Irland gekommen. Wenn die Niederlande spielen, ist das Wagener Stadion in Amstelveen ausverkauft, und wenn es noch etwas größer wäre, würde das daran nichts ändern.