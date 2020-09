Stanley-Cup-Sieger Hedman : Der elegante Hüne aus Örnköldsvik

Aktualisiert am

Normalerweise läuft das in der NHL so: Wann immer Gary Bettman vor Publikum auftritt, wird er hemmungslos ausgebuht. Für viele Fans ist der Chef der nordamerikanischen Eishockeyliga das personifizierte Böse, das sich nur einer Sache verpflichtet fühlt: den Kontoständen der schwerreichen Teambesitzer.

Am Montagabend in Edmonton lief das anders. Da gab es gar keine Reaktion, als Bettman die Tampa Bay Lightning zum neuen Meister kürte. Es war ja kein Publikum zugelassen. Aber auch in den sozialen Medien blieb es ruhig. Weil es die NHL geschafft hatte, inmitten einer Pandemie ihre Saison zu beenden. „Schlaflose Nächte“ habe er gehabt, gab Bettman hinterher zu, nun spüre er ein „Gefühl der Erleichterung“.