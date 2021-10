Kritik an der NHL : „Sein Körper, seine Entscheidung“

Schmerzmittel, Psychopharmaka und Schlafmittel: All das wird in Eishockeyteams eingesetzt. Nun kritisiert der schwedische Torhüter Robin Lehner, wie wenig Spieler bei den Behandlungen mitsprechen dürfen.

Robin Lehner hat in den kommenden Monaten einiges vor. Seine Vegas Golden Knights gelten als Titelkandidat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL, und im Februar will der schwedische Startorhüter in Peking nach Olympia-Gold greifen. Lehner steht vor der wohl aufregendsten Saison seiner Karriere, doch als er am Dienstag in Las Vegas vor die Presse trat, war kein Funken Vorfreude zu erkennen. Leise, teils mit gebrochener Stimme sprach der 30-Jährige über die vergangenen Tage, musste zwischendurch schlucken: „Die letzten 72 Stunden waren unglaublich schwer, aber auch unglaublich wertvoll für mich, für meine Karriere und meine Lebensziele“, sagte der Schwede, nachdem er über das Wochenende in einer Serie von Tweets die Zustände in der NHL kritisiert hatte.

Anlass war eine Diskussion bei den Buffalo Sabres, Lehners früherem Team. Dort will Spielmacher Jack Eichel seinen Bandscheibenvorfall mit einer neuen Methode behandeln lassen, der Klub verbietet ihm die, was der NHL-Tarifvertrag zulässt. Seit Monaten geht der Streit, kürzlich setzten die Sabres Eichel als Kapitän ab. „Sein Körper, seine Entscheidung“, schrieb nun Lehner, der es für einen unhaltbaren Zustand hält, dass Spieler bei Verletzungen kein Mitspracherecht haben. Ebenso den ständigen Einsatz von Schmerzmitteln. Oder dass Spielern auf Reisen Psychopharmaka und Schlafmittel verabreicht würden.

„Ich war auch in Teams, die das tun“, schrieb Lehner. Und wo er gleich dabei war, ging er auch noch die Trainer der alten Schule an, die ihre Spieler „wie Roboter und nicht wie Menschen“ behandeln würden. „Schmeißt diese Dinosaurier raus“, forderte er in Richtung der Teams und kündigte an, in den kommenden Tagen diverse Geschichten zu veröffentlichen, sollten sich die Zustände nicht ändern.

Seit Jahrzehnten herrscht eine Art Omerta

Seitdem herrscht Aufruhr. Lehners Tweets wurden zehntausendfach geteilt, zahlreiche Medien griffen das Thema auf. Auch Berater oder ehemalige Spieler wie Daniel Carcillo oder Tom Sestito äußerten sich: „Die Menge an Vitamin T (das Schmerzmittel Toradol, Anm. d. R.) und Schlafmittel, die ich bekommen habe, ist der Wahnsinn“, twitterte Sestito, jüngere Spieler, die in die NHL kommen, „sollten wissen, worauf sie sich einlassen“.

Dass es lediglich ehemalige NHL-Profis waren, die Lehner unterstützten, kann weniger überraschen. Im nordamerikanischen Eishockey herrscht seit Jahrzehnten eine Art Omerta. Ob Schmerzmittel oder gar Doping, Missbrauch, Gewalt oder Diskriminierung – öffentlich spricht kaum einer drüber. Das Ansehen des Teams steht über allem, extrovertierte Spieler gelten schnell als verdächtig. In der NHL kann man schon schief angesehen werden, wenn man zu emotional jubelt.

Die große Ausnahme heißt Robin Lehner, seit Jahren spricht der Torhüter Missstände offen an. Auch eigene. 2018 machte er öffentlich, dass er an einer bipolaren Störung leidet. Aber weil es im Sport ums Funktionieren geht, habe er versucht, sie mit Alkohol und Tabletten zu bekämpfen. Kein Einzelfall, in den vergangenen Jahren wurden mehrere Geschichten von ehemaligen Spielern bekannt, die unter psychischen und körperlichen Problemen leiden. Oft in Verbindung mit jahrelangem Schmerzmittelkonsum oder Kopfverletzungen, die für Gehirn- oder andere Organschäden sorgten. Manche Spieler landeten auf der Straße, andere begingen Suizid.

Die Liga wies die Verantwortung dafür von sich. Nach Lehners Twitter-Aufstand aber reagierte sie schnell. NHL-Boss Gary Bettman teilte bei „Sportsnet“ mit, man nehme „seine Kommentare ernst“, schon „in Kürze“ werde man das Gespräch suchen. Das gab es dann auch, sowohl die Liga als auch die Spielergewerkschaft sprachen mit Lehner, der nun hofft, dass sich die ganze Kultur ändert. Mehr Respekt, ein offener Umgang mit mentalen Problemen und Behandlungsmethoden, die die langfristige Gesundheit im Blick haben, nicht das nächste Spiel. Seine Tweets seien „ein Hilferuf an die Liga, die ich liebe“, gewesen, sagte Lehner, „wir müssen die jüngeren Spieler schützen. Ich will keine Spieler mehr sehen, die still leiden.“ Denn so ehrgeizig er auch sei, „Leben sind mir wichtiger als der Cup“.