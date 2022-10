Deutscher Eishockey-Profi : Wie aus Nico Sturm plötzlich ein Star wurde

Nico Sturms NHL-Karriere hat mächtig Fahrt aufgenommen: Als Stanley-Cup-Sieger will er nun in San José Verantwortung übernehmen. Hat ihn der Erfolg verändert?

Der alte Wellblechpalast in Hohenschönhausen hat seinen besonderen Charme. 1964 wurde die Eishalle fertiggestellt, und so sieht sie auch aus. Ein klassischer Zweckbau des DDR-Sportsystems, früher Heimat des Serienmeisters EHC Dynamo Berlin, aus dem nach der Wende die Eisbären wurden.

Heute spielen die in einer Multifunktionsarena am Ostbahnhof, nur fürs Training und einige Spiele außerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommen sie noch nach Hohenschönhausen. Für manche Spieler ist das gewöhnungsbedürftig, erst recht, wenn sie den Komfort der nordamerikanischen Milliardenliga NHL gewohnt sind. Für Nico Sturm war der „Welli“ nichts Neues. „Ich habe in der Jugend zweimal hier gespielt“, erzählte der gebürtige Augsburger im Vorraum der alten Halle.

Von der NHL wagte Sturm kaum zu träumen

Sturm verdient sein Geld seit ein paar Wochen bei den San Jose Sharks. Und wie es der Zufall so will, hatten die schon vor seinem Wechsel eine Europareise geplant: Am Dienstag stand ein Testspiel in Berlin an, am Wochenende die ersten beiden Punktspiele gegen die Nashville Predators in Prag. So lernte das Team aus Kalifornien mit dem Welli ein Stück deutscher Eishockeygeschichte kennen – aber nur fürs Training, das Spiel gegen die Eisbären stieg in der Arena.

Sturm musste auf einen Einsatz kurzfristig verzichten. Aus Vorsicht, hieß es, nachdem er jüngst in einem Testspiel wegen einer Gehirnerschütterung vom Eis hatte gehen müssen.

Sturm ist bereits 27 Jahre alt, aber er hat noch nie in der DEL oder für die Nationalmannschaft gespielt. Als Teenager zog er nach Nordamerika, aber nicht in eine der großen Juniorenligen in Kanada, wie es Leon Draisaitl tat. Sturm ging in die Vereinigten Staaten ans College und spielte dort anfangs nicht mal in der höchsten Liga. Sein Fokus lag auf dem Studium in „Financial Information and Analysis“.

Erst im Laufe der Jahre rückte das Eishockeyspielen in den Vordergrund. Der zunächst etwas schlaksige 1,90-Meter-Mann wurde kräftiger, legte technisch und taktisch zu. „Die Ziele haben sich enorm verändert“, blickte er nun in Berlin zurück: „Ich hatte eben die Möglichkeit, durch den College-Weg erst mit 24 Profi zu werden.“ Diese Zeit habe ihn geholfen, mit 18 oder 19 – wie es in Deutschland üblich ist – sei er nicht bereit für eine Profiliga gewesen. „Für jeden Spieler ist der Weg anders, es gibt nicht die Blaupause, was richtig oder falsch ist. Für mich war das optimal, weil ich die Extrazeit gebraucht habe.“

So langsam Sturms Karriere ins Rollen kam, einmal in der NHL angekommen, ging es schnell: Erste Spiele für die Minnesota Wild, von dort in diesem Frühjahr zu den Colorado Avalanche, mit denen er im Juni die wichtigste Trophäe des Welteishockeys gewann: den Stanley Cup. Im Juli brachte er den Meisterpokal für einen Tag nach Augsburg. „Ich bin immer noch derselbe Typ“, sagt er. Aber durch den Stanley Cup habe er auf dem Eis „Erfahrungswerte, auf die nicht jeder Spieler zurückgreifen kann“.

San Jose gab ihm im Sommer seinen bisher größten Vertrag: über drei Jahre und sechs Millionen Dollar. Sturm sieht sich nun als Führungsspieler, und er will nicht mehr nur der Defensivstürmer sein, der in Unterzahl arbeitet und gegnerische Topleute kaltstellt, er will offensiver werden, mehr Tore schießen und vorbereiten. Seinen Spielstil noch mal ändern, das hört man nicht oft von 27-Jährigen. Allerdings steht dieser 27-Jährige erst vor seiner vierten richtigen Profisaison.