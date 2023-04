Wer das Ergebnis nicht kannte, konnte am Sonntagabend auf die Idee kommen, dass Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers es wieder versemmelt hatten. Mit ins Gesicht gezogener Kappe saß der 27-Jährige da auf dem Podium der Arena in Los Angeles. Kein Lächeln, meist kurze Antworten. Dabei war es ja noch mal gut gegangen in diesem vierten Spiel der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) gegen die Los Angeles Kings.

Nach dem ersten Drittel lagen die Oilers noch 0:3 hinten, waren kurz davor, mit einem 1:3-Serienrückstand zurück nach Kanada zu fliegen, wo am Dienstagabend (Ortszeit, 3.30 Uhr MESZ bei Sky) das fünfte Duell ansteht. Da hätte der Traum vom Stanley Cup, der begehrtesten Trophäe, die das Welteishockey zu bieten hat, bereits platzen können. Doch dann kämpften sich die Oilers zurück und gewannen das vierte Spiel in der Verlängerung 5:4. Also steht es nun 2:2 in der Serie, alles wieder offen – und der Traum vom Stanley Cup lebt.