NHL-Finale : Lange Eishockeynächte wegen Nico Sturm

Lange musste Nico Sturm auf seinen Durchbruch warten. Bei der Talentwahl in der NHL blieb der deutsche Eishockey-Spieler einst unter dem Radar. Nun greift er mit den Colorado Avalanche nach der höchsten Trophäe.

Ein harter Arbeiter: Nico Sturm Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Geschlafen wird daheim in Neubergheim bei Augsburg in nächster Zeit eher weniger. „Sie schauen alle Spiele an“, hat Nico Sturm der „Eishockey News“ verraten. Seine Brüder kommen sogar eingeflogen, Eltern und Großeltern sitzen daheim vor dem Fernseher. Ist ja nicht alltäglich, dass einer aus der Familie im Finale um den Stanley Cup in der nordamerikanischen Eliteliga NHL steht.

Als erst achter Deutscher greift Nico Sturm nach der berühmtesten Trophäe, die das Eishockey zu bieten hat. Das Problem ist nur: Gespielt wird jeweils um zwei Uhr deutscher Zeit, und das bis zu sieben Mal in den nächsten 14 Tagen. „Das werden lange Eishockeynächte“, weiß der 27-Jährige.

Mit Körper und Tempo die Gegner nerven

Die erste steht von Mittwoch auf Donnerstag an, dann treffen sich Sturms Colorado Avalanche und Titelverteidiger Tampa Bay Lightning für Spiel eins im diesjährigen Finale. Und noch weiß niemand, ob Sturm dann überhaupt auf dem Eis stehen wird. In den aktuellen Play-offs hat er sieben der 14 Avalanche-Spiele gemacht.

Weil der Mittelstürmer ein klassischer „Bottom Six“-Spieler ist – einer, der wenn überhaupt in der dritten oder vierten Reihe zum Einsatz kommt. Da geht es nicht um Szenen fürs Highlightvideo, sondern darum, Bullys und Zweikämpfe zu gewinnen, Passwege und Lücken zuzulaufen, mit Körper und Tempo die Gegner zu nerven. Sturm kann das besonders gut, wurde bereits in der College-Liga ECAC zweimal „Defensivstürmer des Jahres“. Einmal war er sogar unter den Top Ten beim „Hobey Baker Memorial Award“ für den besten Spieler aller College-Ligen.

In der Heimat hat das wenig Aufsehen erregt. Wenn es um deutsche Eishockeyexporte ging, fielen meist andere Namen: Draisaitl, Grubauer, Seider, Stützle. Sturm dagegen ist selbst unter hiesigen Fans kein ständiges Gesprächsthema. Was nicht nur an seiner Rolle auf dem Eis liegt, sondern auch daran, dass er trotz seiner Qualitäten nie für die Nationalmannschaft auflief – er hat ja noch nicht mal in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gespielt, weil er schon als Teenager von Augsburg über Kaufbeuren nach Nordamerika ging.

Auf den Durchbruch gewartet

Das tun zwar jedes Jahr einige deutsche Talente, aber Sturm wählte nicht den üblichen Weg in eine der berühmten Juniorenligen nach Kanada. Er ging in die Vereinigten Staaten, später auch dort ans College. Da ist die Leistungsdichte zwar nicht so hoch, aber dafür wird reifer gespielt, die Spieler sind einige Jahre älter als nördlich der Grenze.

Zudem nimmt man einen Abschluss mit, nur wer entsprechende Noten hat, darf weiter Sport treiben. Drei Jahre lang hieß es für Sturm an der Clarkson University im Bundesstaat New York: morgens bis nachmittags „Financial Information and Analysis“ studieren, danach bis spätabends zum Sport: Eis- und Trockentraining, Taktik- und Videoanalysen. Wie bei den Profis lebte er dort. Doch obwohl er durchaus Scorerpunkte sammelte, inter­es­sierte sich beim Draft, der jährlichen Talentewahl der NHL, niemand für den Augsburger.

2019 gelang der Sprung aber doch noch. Sturm war schon 24 Jahre alt, als ihn die Minnesota Wild kurz vor Saisonende verpflichteten. Doch der Durchbruch ließ weiter auf sich warten, auch im zweiten Jahr machte er nur sechs Spiele. Erst im dritten bekam er 57 Einsätze, machte knapp 20 Scorerpunkte und überzeugte als harter Arbeiter. Diese Saison ging das so weiter, also griffen vor knapp drei Monaten die Avalanche aus Denver zu, weil ihnen genau so jemand gefehlt hatte.

Extralob von Trainer Bednar

Das sei „natürlich mein Glück“ gewesen, sagte Sturm dieser Tage dem SID, „es hätte ja auch zu 30 anderen Teams gehen können“. Denn Spieler wie Sturm haben in der NHL kein Mitspracherecht, wo sie spielen. Da zieht nicht jeder den Jackpot, dass ihn ein Titelkandidat mit Weltklassespielern wie Stürmer Nathan MacKinnon oder Verteidiger Cale Makar holt. Sturm erlebte das und zahlt das Vertrauen zurück, bekam jüngst ein Extralob von Trainer Jared Bednar für seine Defensivarbeit.

Nun im Finale soll es so weitergehen. Was sie auch in Augsburg freuen würde. Sturm trägt zu Ehren seines Jugendvereins die 78, der AEV wurde 1878 gegründet. Und sollte er wirklich den Stanley Cup gewinnen, darf er ihn wie jeder Spieler einen Tag mit nach Hause nehmen. Das dürfte ein großes Fest werden. Und sicherlich zu einer humaneren Uhrzeit als 2 Uhr nachts.