Eishockey-Talent bei NHL-Draft : Tim Stützle ist reif für die große Bühne

Tim Stützle gilt als das größte Eishockey-Talent Europas und wechselt in die NHL. Am Mittwoch weiß er auch endlich, wohin es ihn verschlägt.

Natürlich hat sich Tim Stützle den Tag schon mal ausgemalt. Den NHL-Draft, bei dem die Teams der nordamerikanischen Eliteliga jedes Jahr mit viel Tamtam die größten Talente unter sich aufteilen. Den Tag ist jeder junge Eishockeyspieler bereits in Gedanken durchgegangen. Wie er da sitzt auf der Tribüne einer großen Arena. Ein Team betritt die Bühne und sagt seinen Namen. Kameraschwenk, Großaufnahme, Umarmung mit den Liebsten, Treppe runter, rauf die Bühne, Trikot und Kappe entgegennehmen, das erste Foto.

Zumindest die Kappe soll da sein, wenn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Draft 2020 ansteht. Es heißt, die NHL habe den Toptalenten in aller Welt vorsorglich Kappen aller 31 Teams geschickt, damit das erste Interview mit standesgemäßer Kopfbedeckung gegeben werden kann. Auf einer Bühne in Kanada wird Tim Stützle dann allerdings nicht stehen, sondern in einer Sportsbar in Mannheim, mit den Kollegen von den Adlern, den Eltern, Kamerateams.