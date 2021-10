NFL will 2023 ein Footballspiel in Deutschland veranstalten

Kandidatenstädte bekannt : NFL will 2023 ein Footballspiel in Deutschland veranstalten

Gute Nachrichten für Footballfans in ganz Europa: Wie die National Football League (NFL) an diesem Dienstag bekannt gegeben hat, will die beste Football-Liga der Welt in den kommenden Jahren eines ihrer Saisonspiele in Deutschland stattfinden lassen. Nach Informationen der F.A.Z. ist dafür der Termin im Herbst 2022 allerdings vom Tisch, intern plant die NFL derzeit mit September oder Oktober 2023. Brett Gosper, Europa-Chef der NFL, hatte vor einigen Wochen im Interview mit der F.A.Z. bereits umfassend über das Vorhaben gesprochen.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Als mögliche Städte für ein sogenanntes „regular season game“, also ein reguläres Saisonspiel und nicht etwa ein Vorbereitungsspiel, nannte die NFL nun Frankfurt, München und Düsseldorf. In weiteren Gesprächen soll bis Ende des Jahres festgelegt werden, welche der drei deutschen Städte den Zuschlag für das Großereignis erhält.

Laufzeit von bis zu fünf Jahren

Alle drei Städte gehen mit ihren jeweiligen Fußballstadien ins Rennen, Frankfurt mit dem Deutsche Bank Park und einer Gesamtkapazität von 51.500, Düsseldorf mit der Merkur Spiel-Arena, die 54.600 Zuschauer fasst, und München mit der Allianz Arena. Die Spielstätte des FC Bayern München kann 75.000 Zuschauer willkommen heißen. Das Münchner Olympiastadion war nach Informationen der F.A.Z. zunächst auch interessiert, hat von einer Bewerbung dann aber abgesehen.

Die NFL, die seit 2007 regelmäßig Saisonspiele in Großbritannien abhält und auch bereits in Mexiko zu Gast war, verspricht sich von einem Spiel in Deutschland eine stärkere Bindung zur deutschen Football-Fangemeinde und dadurch auch eine langfristige Steigerung der Einschaltquoten und Absatzzahlen im Fanartikel-Handel hierzulande. Die Kooperation mit einer deutschen Stadt als Austragungsort eines der 17 Spiele, die ein NFL-Team pro Saison lediglich hat, ist deshalb auch auf mehrere Jahre ausgelegt. Dem Vernehmen nach ist eine Laufzeit von vier bis fünf Jahren im Gespräch.

Mehr zum Thema 1/

„Wir wollen nicht nur ein Stadion finden, das der Logistik eines NFL-Spiels voll und ganz gewachsen ist, sondern auch mit einem Gastgeberkonsortium zusammenarbeiten, das die lokalen und regionalen Behörden, die Eigentümer des Stadions, lokale Interessengruppen und potentielle Werbepartner umfasst“, erklärte die NFL nun und bestätigte dabei auch den Wunsch nach einer „langfristigen Partnerschaft“.

Bereits am vergangenen Wochenende trafen im Stadion des englischen Fußballklubs Tottenham Hotspur die New York Jets und Atlanta Falcons aufeinander, am kommenden Wochenende begegnen sich an gleicher Stelle in London die Jacksonville Jaguars und Miami Dolphins (Sonntag, 15.30 Uhr bei ProSieben). Einziger aktiver deutscher Spieler in der NFL ist derzeit der Stuttgarter Jakob Johnson bei den New England Patriots. Darüber hinaus trainieren David Bada (Washington Football Team) und Aaron Donkor (Seattle Seahawks) in der nordamerikanischen Profiliga.