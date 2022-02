Erster Deutscher im Super Bowl : „Kein Profi möchte, dass sein Kind Football spielt“

Aktualisiert am

1983 war Uwe von Schamann der erste Deutsche, der im Finale der NFL spielte. Im Interview spricht er über die damalige Zeit, sein Gehalt, Schmerzmittel in der NFL und die „Kokain-Cowboys“.

Uwe von Schamann war ein deutscher Footballprofi in der National League of Football (NFL). Von 1979 bis Anfang 1985 spielte er für die Miami Dolphins als Kicker. Während seiner Karriere, in der er mehrere NFL-Rekorde aufstellte, stand er zweimal im Super Bowl. Von Schamann war der erste Deutsche, der je das Endspiel der NFL erreichte.

Immer mehr Menschen interessieren sich für die National Football League (NFL). Das Highlight Super Bowl steht bevor. Sie waren der erste Deutsche, der je das NFL-Finale erreichte und spielten vor 40 Jahren in der besten Football-Liga der Welt – über diese Zeit weiß die breite Masse in Deutschland aber so gut wie nichts. Geben Sie uns einen Einblick. Wie war das damals?