Trainer Urban Meyer in NFL : Halbgott an der Seitenlinie

Urban Meyer wird es probieren. Er arbeitete im College und ist nun NFL-Cheftrainer bei den Jacksonville Jaguars. Neben positiven Beispielen gab es in der Vergangenheit auch viele gescheiterte Wechsel.

Urban Meyer vereint Charisma mit jeder Menge Footballwissen – aber reicht das für eine Karriere als Trainer in der NFL? Bild: AP

Auf seinem Gesicht haben sich tiefe Furchen eingegraben. Den Mund verzieht er meistens zu einem dünnen Strich. Eine Mimik, die wirkt, als habe Urban Meyer nicht sehr viel Freude im Leben. Der Kontrast zum Lebenslauf des 57-Jährigen, einem der erfolgreichsten Cheftrainer in Amerikas populärster Sportart, könnte nicht größer sein. Bei jeder seiner Stationen hat er so viele Siege eingefahren wie kaum ein anderer, er hat seine Teams an den footballbesessenen Universitäten Florida und Ohio State zu insgesamt drei amerikanischen Meisterschaften geführt.

Und er hat sich die Erfolge sehr gut honorieren lassen. Zuletzt verdiente er mehr als sieben Millionen Dollar pro Jahr. Dazu ein paar schnieke Extras: etwa zwölf Superbowl-Tickets pro Saison, 1200 Dollar Zuschuss im Monat für ein standesgemäßes Auto sowie 50 Privatjet-Stunden im Jahr, um kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten zu fliegen.