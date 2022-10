Die Mentalität macht es : Warum die Eagles wieder stark sind

Die Bilder der Spieler mit den Hundemasken gingen um die Welt. 2018 war das und die Philadelphia Eagles hatten gerade den Super Bowl gewonnen. Völlig überraschend, ein Stück weit wohl auch für sich selbst; es war der erste Titelgewinn in der National Football League (NFL) für die Mannschaft von der amerikanischen Ostküste. Im Konfettiregen ließen sich einige Footballprofis dann mit Hundemasken über dem Gesicht fotografieren, die ihre Rolle als „Underdog“, also als Außenseiter in diesem Endspiel, ja vielleicht sogar in der gesamten Saison symbolisieren sollten.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



Seitdem ist viel passiert. Die Eagles sind in der NFL wieder ein wenig in jene Rolle zurückgefallen, in der die Mannschaft vor ihrem Super-Bowl-Sieg jahrzehntelang feststeckte: ein Team mit leidenschaftlichen Fans und großer Historie, aber auch überwiegend mit mäßigem Erfolg. Der Cheftrainer musste gehen, die Trainer für Offensive und Defensive gingen ebenfalls, der Quarterback, der mit einem millionenschweren Vertrag ausgestattet war, wurde für wenig Gegenwert an ein anderes Team abgegeben.