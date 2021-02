Jeder neue Spielzug beginnt mit einem „Snap“ – der Ballübergabe des Centers an den Quarterback (Positionen siehe Grafik unten) – dort, wo der vorherige gestoppt wurde. Die Offensive stellt sich hierfür an der „Line of Scrimmage“ auf, einer parallel zur Endzone verlaufenden (gedachten) Linie auf Ballhöhe. Raumgewinn wird immer ab dieser Linie gemessen. Zwischen zwei Spielzügen haben die Mannschaften in der NFL jeweils 40 Sekunden Zeit, in denen der nächste Spielzug ausgewählt, die Startformation eingenommen und das Spiel mit dem Snap fortgesetzt werden muss.