Teure Verträge in NBA und NFL : Herbert und Brown werden Rekordverdiener

Im US-Sport bahnen sich rekordverdächtige Vertragsabschlüsse an. Justin Herbert steigt in Los Angeles zum bestbezahlten Quarterback der NFL auf. Basketballprofi Jaylen Brown erhält den teuersten NBA-Vertrag.

Justin Herbert von den Los Angeles Chargers wird zum bestbezahlten Quarterback der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL aufsteigen. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, erhält der 25-Jährige einen neuen Fünfjahresvertrag für umgerechnet 237,6 Millionen Euro (262,5 Millionen Dollar). Die Chargers bestätigten in einem Statement eine mehrjährige Vertragsverlängerung, nannten jedoch keine Details.

Mit seinem Deal übertrifft Herbert die Quarterbacks Jalen Hurts (Philadelphia Eagles/255 Millionen Dollar) und Lamar Jackson (Baltimore Ravens/260 Millionen Dollar), die kürzlich ebenfalls Rekordverträge abgeschlossen hatten.

Herbert, 2020 als Nummer sechs des NFL-Drafts von den Chargers ausgewählt, bleibt den Kaliforniern somit bis 2029 erhalten. In seinen ersten Jahren etablierte er sich schnell als Top-Quarterback der Liga und kommt bislang auf 14.089 geworfene Yards und 94 Touchdown-Pässe bei 35 Interceptions.

Brown bleibt bei den Celtics

Auch im nordamerikanischen Basketball bahnt sich ein Rekordabschuss an. Starspieler Jaylen Brown wird seinen Vertrag bei den Boston Celtics offenbar für eine Rekordsumme um fünf Jahre verlängern. Wie amerikanische Medien am Dienstag berichteten, soll der 26-Jährige 274,7 Millionen Euro (304 Millionen Dollar) erhalten. Sollte sich das Angebot bewahrheiten, wäre dies der teuerste Vertrag in der NBA-Geschichte.

Erst im vergangenen Jahr hatte der zweimal als wertvollster Spieler ausgezeichnete Nikola Jokic sein Arbeitspapier für 238,5 Millionen Euro (264 Millionen Dollar) beim NBA-Champion Denver Nuggets verlängert. Browns neuer Vertrag bindet ihn bis zum Ende der Saison 2028/29 an die Celtics, für die kommende Spielzeit besitzt der US-Amerikaner noch ein Jahr Restlaufzeit aus seinem vorherigen Abschluss.

Der 26-jährige Brown war in den vergangenen Jahren eine der wichtigsten Stützen des Erfolgs der Celtics. In der vergangenen Saison erzielte Brown mit durchschnittlich 26,6 Punkten, 6,9 Rebounds und 3,5 Assists pro Partie Karrierebestwerte, zusammen mit Jayson Tatum führte er Boston bis in die Eastern Conference Finals.