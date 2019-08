Es ist das härteste Ausleseverfahren im amerikanischen Sport. In der NFL kämpfen viele um einen festen Job – und müssen in den Trainingscamps eine wahre Tortur über sich ergehen lassen. Das ist nicht ohne Risiko.

Sie sind muskelbepackt, durchtrainiert, ehrgeizig, lernbegierig und verfolgen alle dasselbe Ziel: sich während der Wochen im Trainingslager in einer der Mannschaften der National Football League einen festen Job zu erkämpfen. Die Szenen ähneln einander, obwohl sie sich in 32 Klubs und an insgesamt 32 verschiedenen Standorten kreuz und quer verstreut über die Vereinigten Staaten abspielen. Sie symbolisieren das härteste Ausleseverfahren im amerikanischen Sport. Für jedes NFL-Team gelten dabei dieselben Regeln. Jeder Klub kann zu Beginn bis zu neunzig Spieler engagieren. Aber kurz vor Beginn der offiziellen Spielzeit wird konsequent ausgesiebt: Maximal 53 Profis bleiben übrig – die Größe eines Kaders in der wirtschaftlich erfolgreichsten Liga der Welt.

In der Leistungsmühle und unter dem kritischen Auge eines riesigen Stabs an Trainern sind längst nicht alle Aktiven gleich. So wurde vor ein paar Tagen schon vorab bei den New England Patriots die Frage geklärt, mit welchem Quarterback Chefcoach Bill Belichick in vier Wochen in die erste Begegnung der regulären Saison gegen die Pittsburgh Steelers gehen will: Mit dem 42 Jahre alten Tom Brady, mit dem er seit dessen erster Saison im Winter 2000/2001 eine symbiotische Beziehung unterhält, die dem Klub sechs Super-Bowl-Siege beschert hat. Den letzten Anfang Februar in Atlanta.