Arbeitsloser Quarterback : Neuer Wirbel um Football-Rebell Kaepernick

Aktualisiert am

„Ich bin seit drei Jahren bereit“: Colin Kaepernick Bild: Reuters

Seit er bei der Nationalhymne kniete, bekommt Colin Kaepernick in der NFL keinen Job mehr. Nun soll er in einem Training zeigen, was er noch kann. Doch Kaepernick sagt kurzfristig ab. Das Misstrauen ist immens.