Gerüchte um Rücktritt : Rätseln um Tom Bradys Zukunft

Am Samstag meldeten verschiedene Medien zunächst, dass der Star-Quarterback nach 22 Jahren in der amerikanischen Footballliga seine Karriere beende. Wenig später teilt sein Trainer mit: „Wir wissen von nichts“.

Macht er Schluss oder macht er weiter? Nach den übereinstimmenden Berichten über einen bevorstehenden Rücktritt von Football-Superstar Tom Brady gibt es weiter Zweifel. Sein Vater Tom Brady sr. erklärte, die Entscheidung über die Zukunft sei noch nicht final erfolgt. Bradys Firma „TB12 Sports“ löschte einen Tweet wieder, in dem Eckdaten seiner Karriere gewürdigt worden waren. „Danke für alles, Tom Brady“, stand auch darin.

„Ich verstehe die Spekulationen über Toms Zukunft“, teilte dessen Manager Don Yee laut ESPN in einer Erklärung mit. „Tom wird der einzige sein, der seine Pläne mit absoluter Klarheit zum Ausdruck bringen wird.“ Dies werde „bald“ passieren. Die Tampa Bay Buccaneers, mit denen Brady (44) im Vorjahr seinen siebten Super-Bowl-Ring geholt hatte, haben noch keine Informationen. „Wir wissen von nichts“, teilte Cheftrainer Bruce Arians unter anderem „The Athletic“ mit.

Zuerst hatte ESPN berichtet, dass die Quarterback-Legende nach 22 Jahren in der National Football League (NFL) aufhören will. Brady hatte 2020 nach 19 Jahren und einer Titel-Dynastie die New England Patriots verlassen. Er setzte seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Weggefährten Rob Gronkowski noch einen Super Bowl gewann.

Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt nicht notwendig. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte er bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Rams ermöglichte er den Buccaneers fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird.

Neben dem Rekord für Titel hält er unter anderem auch die für Yards durch Pässe (84.520) und Touchdowns (624). Insgesamt stand er zehn Mal im Super-Bowl-Finale. Als er im Jahr 2000 beim Draft in der sechsten Runde als Nummer 199 gezogen wurde, hatte das niemand für möglich gehalten.

In den diesjährigen Play-offs scheiterten die Bucs nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams. Beim Halbfinale, in dem die Kansas City Chiefs die Cincinnati Bengals empfangen und die San Francisco 49ers am Sonntag auf die Rams treffen, ist Brady Zuschauer.