Aktualisiert am

Was nach Tom Brady bleibt – und bevorsteht

Football-Ikone beendet Karriere : Was nach Tom Brady bleibt – und bevorsteht

Ein Denkmal macht Platz: Quarterback-Star Tom Brady beendet seine Karriere – nun wohl endgültig. In Amerika hatte sein Image längst gelitten.

Nächste Generation: Tom Brady (rechts) zollt Patrick Mahomes seinen Respekt. Hier nach dem Super Bowl 2021, dem siebten, den Brady gewann. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Es gibt da diese Geschichte über Tom Brady und Patrick Mahomes. Sie spielt in einer Umkleidekabine im Stadion der Kansas City Chiefs und handelt davon, wie Brady, der erfolgreichste Athlet seines Sports, des American Football, etwas Außergewöhnliches tat.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



2019 war das, Brady hatte mit den New England Patriots gerade das Play-off-Halbfinale der National Football League (NFL) gewonnen. Zwei Wochen später wird er im Finale, dem Super Bowl, zum sechsten Mal triumphieren. In diesem Moment aber, als seine Teamkollegen siegestrunken feierten, hatte Brady anderes im Sinn. Er ging in die Umkleidekabine der Chiefs.