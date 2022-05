Tom Bradys neuer Job : Großverdiener im Milliardenspiel

Um zu verstehen, warum Tom Brady als TV-Experte voraussichtlich mehr Geld verdienen wird als in seiner gesamten bisherigen Karriere als Footballstar, muss man sich den amerikanischen Fernsehmarkt vor Augen führen. Dann wird schnell ersichtlich, was offensichtlich ist: Abermillionen Dollar, mehr noch: Milliarden werden dort in regelmäßigen Abständen hin- und hergeschoben, als wäre es das Natürlichste der Welt. Fast so wie es auch bei Brady wirkt, dem erfolgreichsten Sportler seiner Sportart, wenn er den Football fliegen lässt. Kleinigkeit, eben.

Nur sind die Summen, die jedes Jahr aufs Neue im Raum stehen, wenn die mediale Öffentlichkeit über die National Football League (NFL) spricht, keine Kleinigkeit, und sie können auch kaum natürlich wirken. Sie sind der irrwitzige Klimax eines durch und durch kommerzialisierten Systems, das einzig den maximalen Profit vor Augen hat.