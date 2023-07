60 Millionen Dollar (etwa 53 Millionen Euro) muss Daniel Snyder, genannt Dan, wegen sexueller Belästigung und diverser Finanzvergehen bezahlen. Die National Football League (NFL), die umsatzstärkste Sportliga der Welt, sah zahlreiche Vorwürfe gegen den Besitzer des Teams Washington Commanders, die ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen den 58-Jährigen vorgebracht hatten, bestätigt.

Etwa den der früheren Cheerleaderin und anschließend im Marketingbereich tätigen Tiffani Johnston, der Snyder bei einem Geschäftsessen unter dem Tisch die Hand auf den Oberschenkel gelegt haben soll. Anschließend habe er versucht, sie zu zwingen, in seine Limousine zu steigen. Snyder stritt und streitet sämtliche Vorwürfe gegen ihn ab. Eine unabhängige Untersuchung durch die frühere Bundesanwältin Mary Jo White brachte nun aber hervor, dass Johnstons Vorwürfe „gestützt“ würden. Doch in der Causa Snyder geht es noch um deutlich mehr.

Goodell: „Die Ergebnisse sprechen für sich“

Bereits vor mehreren Monaten wurden die Commanders von der NFL zu einer Geldstrafe von zehn Millionen Dollar (etwa neun Millionen Euro) verdonnert, wegen eines dort offenbar von den Besitzern geduldeten toxischen Arbeitsumfeldes, in dem es wohl mehrmals zu sexuellem Fehlverhalten gegenüber Cheerleaderinnen und anderen Mitarbeiterinnen gekommen ist.

In ihrem Abschlussbericht bestätigte White nun aber auch umfassende Finanzvergehen der Commanders gegenüber der NFL, bei denen etwa Einnahmen aus Ticketverkäufen nicht ordnungsgemäß anteilig an die NFL weitergegeben oder andere Einkünfte derart verschleiert worden sein sollen, dass sie nicht wie eigentlich vorgesehen in einen gemeinsamen Topf sämtlicher 32 NFL-Teams weitergereicht werden mussten. NFL-Commissioner Roger Goodell lobte in einer Stellungnahme Arbeit und den Abschlussbericht Whites und erklärte: „Die Ergebnisse sprechen für sich.“ Insgesamt habe White mit ihren Mitarbeitern 17 Monate lang ermittelt, dabei Dutzende Zeugen verhört und mehr als 10.000 Dokumente durchgesehen.

Die Strafe gegen Snyder erscheint drastisch, entspricht jedoch gerade einmal einem Prozent der Summe, die Snyder und seine Frau Tanya nun durch den Verkauf der Commanders erhalten: 6,05 Milliarden Dollar (etwa 5,4 Milliarden Euro). Diesen Verkauf an eine neue Eigentümergruppe um den Investor und Multimilliardär Josh Harris sowie Basketballikone Earvin „Magic“ Johnson verkündete die NFL ebenfalls am Donnerstag (Ortszeit).

Harris hatte sich bereits im Mai mit Snyder auf den Deal geeinigt, für den allerdings die Zustimmung der anderen Teambesitzer nötig war. Die Summe von knapp mehr als sechs Milliarden Dollar ist dabei die höchste bislang gezahlte für ein NFL-Team. Im August vergangenen Jahres waren die Denver Broncos für die damalige Rekordsumme von 4,65 Milliarden Dollar (rund 4,15 Milliarden Euro) verkauft worden.

Snyder hatte mit seinen Geschäftspartnern die Mannschaft 1999 für 800 Millionen Dollar (derzeit etwa 718 Millionen Euro) gekauft, dabei jedoch nur etwa ein Viertel der Summe selbst aufgebracht. 2021 bezahlte er seine Miteigentümer mit 800 Millionen Dollar aus.