NFL-Star Watson am Pranger : Vorwürfe von 22 Masseurinnen

Es ist erst sieben Monate her, dass Deshaun Watson innerhalb weniger Tage alles genießen durfte, was sein Job als Footballspieler an Gutem zu bieten hat: einen Cocktail aus Geld und Ruhm. Damals hatte der Quarterback der Houston Texans nicht nur seinen Vertrag verlängert – eine Vereinbarung über vier Jahre und ein Bruttovolumen von 160 Millionen Dollar. Die Spezialabteilung für christliche Literatur eines amerikanischen Großverlags hatte zudem sein erstes Buch veröffentlicht. In ihm empfahl sich der damals erst 24-jährige Footballprofi mit seiner Lebensgeschichte selbstbewusst als Vorbild.

„Ich habe das Gefühl, das viele Menschen wissen, woher ich komme“, sagte er über seine Kindheit in ärmsten Verhältnissen in einer Kleinstadt im Norden von Georgia, die er mit Hilfe seiner sportlichen Begabung hinter sich lassen konnte. „Aber sie verstehen nicht, was ich alles durchmachen musste, um derjenige zu werden, der ich heute bin.“ Ein Ausnahmesportler nämlich, der bereits als Jugendlicher sein Potential angedeutet hatte und dies einlöste, als er 2016 mit der Mannschaft der Universität Clemson amerikanischer Hochschulmeister wurde.