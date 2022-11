Gelungene Deutschland-Premiere : Die NFL will noch größer denken

Wenn der mächtigste Mann einer der mächtigsten Sportorganisationen der Welt etwas sagt, lohnt es sich meist, ganz genau hinzuhören. Roger Goodell ist so ein Mann, und der stand am Samstag bei einer Fan-Veranstaltung in München und sprach in ein Mikrophon: „Irgendwann wird es irgendwie passieren.“ Und: „Wir gehen gerade verschiedene Szenarien durch.“

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Damit sagte der Chef der National Football League (NFL) nicht nur etwas, was wie Balsam in den Ohren der anwesenden deutschen Footballfans geklungen haben muss, sondern widersprach auch direkt dem, was NFL-Deutschlandchef Alexander Steinforth vor einigen Wochen im Gespräch mit der F.A.Z. noch zu Protokoll geben hat lassen: „Das ist nichts, wo es aktuell konkrete Pläne gibt.“