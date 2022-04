So funktioniert die Draft in der NFL

American Football : So funktioniert die Draft in der NFL

Quarterback Trevor Lawrence (hier als College-Spieler für Clemson) wurde in der Draft 2021 an erster Stelle von den Jacksonville Jaguars gezogen. Bild: AP

Wenn im Februar die letzten Sekunden des Super-Bowls, des Saisonfinals der amerikanischen Footballliga NFL, abgelaufen sind, wenn die Sieger die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe in den Himmel recken und die letzten Konfettischnipsel auf den Rasen geregnet sind, beginnt für Football-Fans ein langes halbes Jahr des Wartens. Sechs Monate – so lange pausiert die NFL, bis die Liga im September ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt. Doch ganz so lange müssen die Anhänger in den USA und die stetig wachsende Fan-Gemeinde überall auf der Welt nicht ausharren. Denn mitten in der footballfreien Zeit, der Off-Season, findet ein Event statt, das unter lautem Werbegetrommel der Liga zu einem medialen Großereignis im American Football geworden ist: die NFL-Draft. Doch was ist die Draft überhaupt und worum geht es?

Simon Hüsgen Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Worum geht es bei der Draft?

Anders als etwa im europäischen Fußball, der bereits im Amateurbereich meist vereinsmäßig organisiert ist, werden junge Sportler in den USA insbesondere an den High Schools und Colleges, also im schulischen Bereich, ausgebildet. Über Talenteziehungen, die sogenannten Drafts, werden die vielversprechendsten Talente der Colleges schließlich von den Profi-Mannschaften ausgewählt und beschreiten so ihren Weg in den Profisport. Diese Drafts finden jährlich statt. Es gibt sie nicht nur im American Football, sondern etwa auch im amerikanischen Eishockey (NHL), im Basketball (NBA), im Baseball (MLB) und im US-Fußball (MLS).

Die Footballmannschaften der NFL haben grundsätzlich drei Möglichkeiten, neue Spieler an ihr Team zu binden: Sie können vertragslose Spieler verpflichten, Spieler durch Tauschgeschäfte mit anderen NFL-Mannschaften – sogenannte Trades – in ihr Team holen oder verheißungsvolle Talente in der Draft auswählen. Dabei können die Mannschaften in insgesamt sieben Runden nach einer festgelegten Reihenfolge aus einem Pool an College-Spielern wählen.

Wie funktioniert die Draft?

Seit ihrer Premiere 1936 verfolgt die National Football League (NFL) mit der Draft das erklärte Ziel, die Chancengleichheit in der amerikanischen Elite-Footballliga zu erhöhen. Aus diesem Grund richtet sich die Reihenfolge, in der die Teams ihre Auswahl treffen, nach dem Abschneiden der Mannschaften in der Vorsaison. Das Team mit dem schlechtesten Sieg-Niederlage-Verhältnis erhält in der folgenden Draft den ersten Pick, darf also als erstes einen Spieler wählen. Der Sieger des Super Bowls ist als letztes der 32 NFL-Teams an der Reihe.

Diese Reihenfolge gilt grundsätzlich in jeder der sieben Runden. Allerdings haben die Mannschaften die Möglichkeit, ihre Picks im Tausch gegen Spieler und/oder eine bessere Platzierung in der aktuellen oder in künftigen Drafts einzutauschen. Es kann also sein, dass eine Mannschaft während einer Runde gar keinen Pick hat, eine andere dafür mehrmals auswählen darf. Der aktuelle Super-Bowl-Sieger, die Los Angeles Rams, beispielsweise hat in der ersten Runde der diesjährigen Draft keinen Pick, da er diesen (sowie den Erstrundenpick 2023, den Drittrundenpick 2021 und ihren damaligen Quarterback Jared Goff) im Tausch für Quarterback Matthew Stafford an die Detroit Lions abgegeben hat. Diese sogenannten Trades können sowohl vor der Draft als auch noch während der Veranstaltung stattfinden.