Comeback-Sensation im Football : Das verrückte Spektakel um zwei NFL-Superstars

Als er sich die weiße Tigermaske vom Kopf streifte, ging ein Raunen durch die Menge. Ja, dort im gleißenden Scheinwerferlicht, mit gerötetem Kopf und Schweiß auf der Stirn, steht tatsächlich Rob Gronkowski. Der vielleicht beste Tight End, den es in der National Football League (NFL) jemals gegeben hat. Vorbild einer ganzen Generation von jungen Football-Spielern. Mitglied in der Jahrhundert-Auswahl der Liga und im Allstar-Team der vergangenen Dekade.

Genau dieser Typ, von allen nur „Gronk“ genannt, ist gerade als weißer Tiger verkleidet auf der Bühne herumgetänzelt und hat Songs von Vanilla Ice und Queen ins Mikrofon gestammelt. Vor Kameras, Dutzenden Zuschauern im Studio und einem Millionenpublikum an den TV-Geräten. Eigentlich kaum zu glauben. Aber wahr.

Wrestler, Tiger, Partys, Partys, Partys

Dass der einstige Musterathlet, der in den vergangenen Jahren an der Seite von Superstar Tom Brady bei den New England Patriots Gegenspieler regelmäßig aus dem Weg gerammt hat, als wären sie Pappfiguren, und dabei noch Touchdown für Touchdown gefangen hat, an der beliebten Unterhaltungs-Show „The Masked Singer“ teilnehmen konnte, liegt einzig daran, dass er zu diesem Zeitpunkt eben kein Musterathlet mehr war. NFL-Profi in Rente. Karriereende. Schweren Herzens bekanntgegeben nach dem Sieg im Super Bowl 2019. Die Motivation fehle ihm, hatte er damals gesagt, er habe keine wirkliche Lust mehr auf das Knochen-Mahlwerk NFL, dass ihm zahlreiche Verletzungen zugefügt hat über die vielen Jahre.

Also hängte er sein Trikot in den Schrank und widmete sich den angenehmeren Seiten seines mit damals gerade einmal 30 Jahren noch recht jungen Lebens: Ein gut bezahltes Engagement beim Wrestling-Veranstalter WWE war das zum Beispiel, wo er sogar einen Titel gewann. Oder eben Auftritte in zahlreichen TV-Shows. Und: Partys, Partys, Partys. Etwa beim diesjährigen Super Bowl in Miami. Die Bilder mit viel Alkohol und nicht wenig nackter Haut gingen um die Welt.

Dass dieser Rob Gronkowski nun sein Comeback in der besten Football-Liga der Welt geben wird, dazu noch beim eigentlichen Mittelklasse-Team Tampa Bay Buccaneers, hat vor einigen Tagen sogar noch für mehr Erstaunen gesorgt als sein Auftritt bei „The Masked Singer“. Nicht nur das. Die Nachricht ist vielmehr eingeschlagen wie eine Bombe. Denn mit der Verpflichtung seines früheren Mitspielers und Kumpels Tom Brady hatten die „Bucs“ bereits Wochen zuvor den vielleicht aufregendsten Wechsel der vergangenen zwanzig Jahre eingefädelt. „Gronk“ ist nun ihr nächster Coup.

Raus aus dem Schatten des Trainers

Offenbar konnte Superstar Brady seinen einstigen Weggefährten in New England davon überzeugen, sich ihm anzuschließen im sonnigen Florida. Es noch einmal zu versuchen in der NFL. Noch einmal anzugreifen. Es noch einmal allen zu zeigen. Denn: Bei den Patriots hatten sie ihren Ruhm nie für sich allein. Auch wenn Brady und Gronkowski zweifelsohne Schlüsselfiguren waren bei der so noch nie dagewesenen Erfolgsserie; Brady gewann in New England sechsmal den Super Bowl – Rekord. Dreimal davon gemeinsam mit Gronkowski.

Doch im Rampenlicht stand meistens ihr Trainer Bill Belichick über ihnen, der für viele als der Beste überhaupt auf seiner Position gilt, wie auch Brady und Gronkowski auf jeweils ihren. Allesamt Ausnahmekönner. Und sie alle verfolgte der Ruf, es ohne den oder die anderen nicht so weit geschafft zu haben. Jetzt der ganzen Football-Welt zu zeigen, oder zumindest die Möglichkeit dazu zu erhalten, dass sie auch ohne ihr strenges und zuweilen eigensinniges Trainer-Genie ganz nach oben kommen können, dürfte ein großer Anreiz für Brady und Gronkowski gewesen sein.

Die Buccaneers sind die lachenden Dritten dieser Melange. Allein Brady hatte mit seinem Wechsel innerhalb weniger Stunden die zuvor stagnierenden Ticketverkäufe angekurbelt und die Absätze aus Trikotverkäufen in so noch nie dagewesene Höhen getrieben. Nun kommt auch noch „Gronk“, dazu für einen Spottpreis: Wenn ein Spieler in Rente geht, bleiben die Rechte an ihm für ein weiteres Jahr bei seinem früheren Team. Gerade einmal ein Viertrunden-Pick in der an diesem Wochenende zu Ende gegangenen Draft, der jährlichen Talente-Ziehung der NFL, musste Tampa Bay berappen, etwa achteinhalb Millionen Euro Jahresgehalt kommen obendrauf.

„Ich spüre das Feuer wieder. Und ich habe Tom (Brady/d. Red.) gesagt, wo auch immer du hingehst, ich würde gerne dabei sein“, sagte der fast zwei Meter große Offensivspieler über seinem Wechsel. Dieser lässt aus den zuletzt auf ihrem Holzbein lahmenden Freibeutern, was Buccaneers übersetzt bedeutet, plötzlich eine angsteinflößende, zähnefletschende Meute Piraten werden. Bereit zum Entern des Titels. Eigentlich kaum zu glauben. Aber wahr.