Familienunternehmer Mahomes : Der Quarterback-Star und die Teambesitzerin

Schon in seiner Schulzeit war Pa­trick Mahomes großer Fußballfan. Nun ja, wohl eher war er großer Fan von Brittany Matthews, und die war erst eine – und dann seine Freundin in der Highschool. Und eben eine sehr gute Fußballspielerin. Also saß Patrick Mahomes, heute der beste Quarterback der National Football League (NFL), damals auf den Tribünen der Schulsportplätze und feuerte seine Freundin, die Fußballspielerin, an.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Fußball und Football gehen Hand in Hand, damals in Texas, heute in Kansas City, Missouri. Dort leben Patrick und Brittany Mahomes, mittlerweile verheiratet und glückliche Eltern zweier Kinder, seit einigen Jahren. Patrick, 27, hat es zu Weltruhm geschafft als Spielmacher der Kansas City Chiefs, gewann 2020 den Super Bowl, den höchsten Titel seines Sports, des American Football. Und Brittany, 27, die nach ihrer Schul- und anschließenden Collegekarriere 2017 einige Zeit für die isländische Profimannschaft UMF Afturelding/Fram spielte, hat es von der Spielerin zur Teambesitzerin geschafft in ihrem Sport, dem Fußball.