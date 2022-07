Football-Spieler in NFL : Der rasante Aufstieg des Marcel Dabo

Der Reutlinger Marcel Dabo will sich in der besten Football-Liga der Welt beweisen. Doch für seinen Traum von der NFL muss er härter arbeiten als alle anderen.

Eine Wohnung hat Marcel Dabo noch nicht in Indianapolis gefunden. Er ist auf der Suche, aber so richtig mit Nachdruck verfolgt er die ganze Sache im Moment nicht. Der 22 Jahre alte Footballspieler fühlt sich auch im Teamhotel der Indianapolis Colts ganz gut aufgehoben.

Nach der ersten Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der nordamerikanischen Football-Profiliga (NFL) ist er nach Hause geflogen. Daheim in der schwäbischen Stadt Reutlingen erholt er sich in diesen Tagen bei seiner Familie von den Strapazen und bereitet sich individuell schon jetzt mit intensiven Einheiten auf das bevorstehende Trainingscamp vor. Und er bekommt endlich wieder was Anständiges zu essen, Linsen mit Spätzle, Semmelknödel oder auch Maultaschen. „Ich musste ja viel aufholen“, sagt Dabo mit einem Lächeln.