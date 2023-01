Mit Cincinnati zum Super Bowl? : Der „verrückte Wissenschaftler“ Lou Anarumo

Mit den Kansas City Chiefs und allem, was an ihnen so unbequem ist, kennt sich Lou Anarumo aus. Die vergangenen drei Spiele hat allesamt das Team von Anarumo gewonnen, auch wegen Anarumo, und deshalb führt kein Weg an ihm vorbei, wenn man diese Geschichte erzählen will von den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals. In der Nacht zu diesem Montag (0.30 Uhr MEZ/ProSieben) stehen sie sich ein weiteres Mal gegenüber und spielen um den Einzug in den Super Bowl, das große Finale der National Football League (NFL).

Anarumo, der für Cincinnati als sogenannter Defensive Coordinator arbeitet, hat es nicht nur geschafft, alle drei bisherigen Spiele unter seiner Defensivregie gegen die Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes zu gewinnen. Er hat auch die Bengals-Defensive derart verbessert, dass sie in diesem Bereich mittlerweile zum Besten zählt, was die beste Football-Liga der Welt zu bieten hat.