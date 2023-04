Star-Quarterback Lamar Jackson will seine Zusammenarbeit mit den Baltimore Ravens in der NFL nun doch fortsetzen. Das Team teilte am Donnerstag wenige Stunden vor der Draft in der National Football League mit, dass man sich grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung über weitere fünf Jahre geeinigt habe. „Ich freue mich zurück zu kommen und kann es kaum erwarten“, sagte Jackson in einem kurzen Videoclip, den das Team in dem Tweet verbreitete.

US-Medienberichten zufolge soll Jackson in den fünf Jahren bis zu 260 Millionen US-Dollar (derzeit etwa 236 Millionen Euro) verdienen können. Er wäre damit der am besten bezahlte Football-Profi der Welt. Dies war zuletzt Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles. Der Quarterback hatte nach dem Einzug in den Super Bowl einen Vertrag über fünf Jahre mit einem Volumen von 255 Millionen US-Dollar (derzeit etwa 231,5 Millionen Euro) unterschrieben.

Jackson hatte im März noch einen Wechsel gefordert. In Baltimore spielt er zukünftig mit Star-Passempfänger Odell Beckham Jr. zusammen, der bei den Ravens einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben hat.

Bei der NFL-Draft, der Verteilung der besten Nachwuchsspieler an die 32 Teams, wurde derweil Quarterback Bryce Young an erster Stelle ausgewählt, der zukünftig für die Carolina Panthers spielen wird. Der Spielmacher war im College für Alabama aktiv und durfte am Donnerstagabend (Ortszeit) als erstes Football-Talent über die Bühne in Kansas City laufen und NFL-Boss Roger Goodell umarmen.

Young war einer von drei Quarterbacks, die an den ersten vier Positionen ausgewählt wurden. Die Houston Texans sicherten sich C.J. Stroud an zweiter Stelle, ehe sie überraschend mit den Arizona Cardinals tauschten und so an Position drei abermals wählen durften, wo sie sich für Defensivspieler Will Anderson Jr. entschieden. An Position vier ging ebenfalls etwas überraschend Anthony Richardson zu den Indianapolis Colts.

Bei der NFL-Draft dürfen die 32 Teams aus den Nachwuchs-Spielern auswählen. Die schlechtesten Mannschaften der vorausgehenden Saison sind in der Regel zuerst an der Reihe. Teams dürfen die Positionen in der Draft jedoch tauschen. Die Panthers sicherten sich auf diesem Weg das erste Zugriffsrecht, das zunächst die Chicago Bears hatten.

Unter den Talenten, die sich für die Draft angemeldet haben, befinden sich in diesem Jahr auch drei deutsche Footballspieler. Kilian Zierer, Lorenz Metz und Marlon Werthmann werden absehbar – wenn überhaupt – aber erst in den späteren Runden am Freitag und Samstag ausgewählt. Runde zwei und drei der Draft sind am Freitag, die Runden vier bis sieben sind am Samstag.