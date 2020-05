Große Aufregung in der NFL : Ein Football-Profi mit Hass auf der Haut

Die stumme Nachricht an den Rest der Welt, die der Footballprofi Justin Rohrwasser freilegt, wenn er die Ärmel aufkrempelt, demonstriert einen klassischen Fall amerikanischen Denkens. Auf dem rechten Arm befindet sich die Nationalflagge in Form eines an den Enden ausgefransten Sternenbanners. Auf dem linken zwei Slogans, die an die Zeit vor Beginn des Unabhängigkeitskriegs im 18. Jahrhundert erinnern: „Liberty or Death“ und „Don’t tread on me“. Das Begriffspaar aus Freiheit und Tod, gekoppelt mit der anonymen Warnung „Tritt nicht auf mich“, werden Uneingeweihte normalerweise als krude Artikulationsversuche abtun. Doch in der Kombination legen sie eine eindeutige politische Haltung frei.

Erst recht, wenn man ihnen so wie Rohrwasser das Symbolbild einer Gruppe hinzufügt, deren Mitglieder gerne mit schweren Schusswaffen zu politischen Demonstrationen gehen. Und deren Hauptanliegen aus einer Rassenideologie besteht, die man in den Vereinigten Staaten „White Supremacy“ nennt.