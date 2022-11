NFL-Spiel in Deutschland : „Ich habe es geliebt, hier zu spielen“

Die NFL gastiert in Deutschland, und die Fans stürmen in die Münchner Arena. Dort sehen sie den hervorragend aufgelegten Quarterback Tom Brady. Der gibt sogar ein Versprechen ab.

Natürlich war es Tom Brady, der diesen historischen Moment einleitete. Der große Star des American Football, das Gesicht der National Football League (NFL) und ihr bislang mit Abstand erfolgreichster Spieler warf zielgenau zu Wide Receiver Julio Jones. Der fing den Pass sicher, drehte sich in Sekundenbruchteilen um 90 Grad, sprintete in Richtung der Endzone, krachte mit voller Wucht in einen Gegenspieler und schaffte es doch gerade so über die Linie. Touchdown.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Es war der erste Touchdown in einem regulären NFL-Saisonspiel in Deutschland überhaupt. Brady, 45 Jahre alt und mittlerweile in seiner 23. Profisaison, legte damit den Grundstein für den 21:16-Erfolg der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Und er machte deutlich, dass auch im Spätherbst seiner Karriere noch immer auf ihn Verlass ist, wenn es darauf ankommt, das zu tun, was Brady am besten kann: als Quarterback eine Footballmannschaft zu Erfolgen führen.

Nervosität bemerkbar

Die Kulisse, vor der der siebenmalige Super-Bowl-Sieger dies am Sonntag tat, war dabei jedoch selbst für den Routinier einzigartig. Noch nie zuvor hatte die NFL eines ihrer sogenannten „Regular Season Games“ in Deutschland veranstaltet, seit diesem Jahr aber gehört die Bundesrepublik zu den festen Größen in der Internationalisierungsstrategie der zuschauerstärksten Sportliga der Welt. „Man wird sich nicht an alle Spiele in seiner Karriere erinnern, aber an dieses wird man sich erinnern“, hatte Brady vor der Partie gesagt. Und: „Ich werde aufgeregt sein. Die Fans bestimmt auch.“

Tatsächlich schien diese Nervosität bemerkbar zu sein bei den Spielern beider Mannschaften, die gemeinsam mit Brady an diesem kalten Novemberabend in München ein kleines Stück Football-Geschichte schrieben. Mit jedem Spielzug aber gewöhnten sich die Profis aus Nordamerika besser an den wegen der Feuchtigkeit leicht rutschigen Naturrasen im Stadion des FC Bayern, und spätestens nach dem Touchdown-Pass von Brady, der in diesem Sport alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, nahm das Spiel die für die NFL gewohnte Fahrt auf.

Den Schlusspunkt setzte, wie könnte es auch anders sein, abermals der stellenweise zu Bestform auflaufende Brady, der knapp zwei Minuten vor Ablauf der Spielzeit den Ball an seinen Running Back übergab, der zu einem neuen First Down lief – und damit auch zum Sieg der Buccaneers.

Die Fans machten den Tag ohnehin zu einer Dauerparty. Sie waren zu Zehntausenden aus ganz Deutschland und Europa, ja sogar aus den USA nach München geströmt. Mehrfach hätte die Arena ausverkauft sein können mit ihren für dieses Spiel verfügbaren 69.811 Plätzen, von denen allerdings nicht alle in den freien Verkauf gegangen waren.

„Ich glaube, wir hatten Recht“

Hunderte Tickets waren für eingeladene Gäste, Sponsoren, Funktionäre, Politik und die Familien der Spieler reserviert. Die NFL nutzte diese Partie, um kräftig Werbung zu machen für sich, nicht nur bei den Fans im Stadion und den erwarteten Millionen an den TV-Geräten, sondern auch bei den Entscheidungsträgern über künftige Werbedeals, TV-Verträge oder ganz grundsätzlich die Perspektiven dieser Liga im internationalen Sportgeschäft.

„Wir hatten das Gefühl, dass die NFL hier sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, wir hatten recht“, war NFL-Commissioner Roger Goodell bereits vor der Deutschland-Premiere zitiert worden. Das, was die beiden Mannschaften auf dem Rasen zeigten und die Fans auf den Rängen an diesem launigen und stellenweise beeindruckenden Footballtag, dürften ihn in dieser Einschätzung bestätigt haben.

Dass sich dazu rund um das Spiel in München das Gerücht erhärtete, auch von Goodell befeuert, dass im kommenden Jahr bereits zwei NFL-Spiele in Deutschland stattfinden könnten, statt nur einem in Frankfurt wie bislang geplant, passte dabei ins Bild. In Kürze werde es Neuigkeiten in diese Richtung geben, teilte die NFL auf Anfrage mit.

„Die deutschen Fans waren herausragend“, meinte Buccaneers-Trainer Todd Bowles nach der Partie. Und Jones, der den ersten Touchdown erzielt hatte, sagte: „Ich habe es geliebt, hier zu spielen, die Energie der Fans, das war großartig.“ Zuletzt kam dann auch noch Brady auf das Podium der Pressekonferenz. Sein Fazit hätte eindeutiger nicht ausfallen können: „Das war eine der besten Football-Erfahrungen, die ich je hatte“, sagte der Spielmacher. „Dafür kann ich nur danke sagen.“

Ob es ein weiteres NFL-Spiel in Deutschland mit Brady auf dem Feld geben wird? Äußerst unwahrscheinlich, müssen sämtliche Mannschaften der Liga nach einem Beschluss der Teambesitzer doch nur alle acht Jahre die anstrengende und kostenaufwändige Reise ins Ausland auf sich nehmen. Neben Deutschland veranstaltet die NFL aktuell noch Spiele in London und Mexiko-Stadt.

Aber auch in dieser Hinsicht hatte Brady für seine deutschen Fans etwas im Gepäck: Noch bevor er sich wieder aus Deutschland verabschiedete, wo er an diesem Wochenende zum ersten Mal überhaupt war und das er „wunderschön“ nannte, gab er ein Versprechen: „Ich komme definitiv zurück.“ In welcher Rolle dann, als Profi, oder wahrscheinlicher: als Privatier, wird die Zukunft zeigen.