Die weltweit zuschauerstärkste Sportliga kommt nach Frankfurt. Im November 2023 wird die National Football League (NFL) zwei ihrer Saisonspiele im Stadion des Fußball-Bundesligaklubs Eintracht Frankfurt austragen. Mit den Kansas City Chiefs und ihrem Quarterback Patrick Mahomes kommt dabei nicht nur der derzeitige Super-Bowl-Sieger nach Deutschland, sondern auch der wohl derzeit beste Spielmacher der NFL.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Das ist kein Zufall, wie auch die Tatsache, dass die Liga nach der gelungenen Premiere im vergangenen Herbst in München in diesem Jahr gleich zwei Partien nach Deutschland vergibt – und beide in Frankfurt stattfinden werden. „Wir haben viel Energie in die Bewerbung bei der NFL gesteckt“, sagte Patrik Meyer, der Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, am Mittwoch nach dem Bekanntwerden der Pläne, „und gehen nun mit ebenso viel Energie in die Vorbereitung und Umsetzung der Spiele in unserem ‚Wohnzimmer‘.“